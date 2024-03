Disko legendi Rodgersu in dirigentu Salonenu švedska nagrada polar

Danes 71-letni Nile Rodgers in Bernard Edwards , ki sta sestavljala skupino Chic , sta skupaj napisala pesem Le Freak . Ta govori o tem, da jima leta 1977 niso dovolili vstopa na novoletno zabavo v slavni newyorški diskoteki Club 54, čeprav sta imela posebno povabilo legendarne pevke in supermodela Grace Jones . Pesem je postala najbolj prodajan singel v zgodovini slavne glasbene založbe Atlantic Records.

Rodgers je v preteklosti kot producent sodeloval tudi z nekaterimi največjimi zvezdami v glasbeni industriji, kot so Sister Sledge (We Are Family), Diana Ross (Upside Down), David Bowie (Let's Dance), Madonna (Like A Virgin) in Daft Punk (Get Lucky). Po oceni žirije so njegove pesmi ustvarjene "tako dobro, da nas bodo vse preživele".

Esa-Pekko Salonena, ki je med drugim glasbeni direktor simfoničnega orkestra San Francisco in častni dirigent filharmonikov Los Angelesa in Londona, je žirija označila za inovatorja pri komponiranju in dirigiranju klasične glasbe. Njegove skladbe segajo od obsežnih del za orkester do virtuoznih del za solistične instrumentaliste in komorne zasedbe ter filmskih partitur.