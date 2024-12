Diskografska naprezanja med prazniki pogosto niso poplačana

OGLAS

SZA - Drive

Song ne prepriča, Ben Stiller s hollywoodskega A-seznama kot nastopajoči v videu pa še manj. LANA se imenuje podaljšek ali dopolnilni set songov, ki se navezuje še na prvenec kalifornijske soularke. SZA je album SOS predstavila že pred dvema letoma in malodane prav toliko časa je pevka morila z napovedmi in obljubami, da je isti SOS upravičen še ene songovske serije. V glavnem, še več bibliotečnih oziroma podpomenskih komplikacij na odvečno diskografsko komplikacijo do končnega klopčiča, ki ga napev Drive komaj delno razvozla in to v dokajšnji dolgčas. Ocena: 3 TYGA - Slave

Problem, ki ga ima Tyga, je zgolj tisti najslajši. Tudi njegov povratniški hit-single dokazuje, kako razvajeno dete iz Comptona je. Priljubljeni soular in raper celo ob popolni izključitvi svoje performarske avtoritete preprosto zato, ker izhaja iz hiphopaškega epicentra, uspe pretentati in publiko zavesti; pač s svojo pozo in napuhom. Tipičen kalifornijski fleur prevlada tudi nad avtorsko, tj. nad harmonično revščino a la Slave. A ko zdrami hrustljav funky beat, v trenutku zadihti in se navlaži vse, kar leze in gre. Spusti Tygo in plesišče bo v sekundi postalo pretesno. Ocena: 3 JUICY J - Just Listen

Ravenite Social Club je sedmi album v 22-letni solistični karieri raperja iz Memphisa. Juicy J je pred tem slovel kot nepogrešljivi član kolektiva Three 6 Mafia, enega od pionirskih glasnikov južnjaške hiphop šole. Sočni Jordan ima v veteranskem zavetju občutno manj energije kot nekoč, zato oblika in sporočilnost uspavanke Just Listen niti ne preseneča. ČB navezava na zlata leta be-bopa, kot jo prikazuje video, je tako povsem legitimna. Vseeno bi tip v vlogi saksofonista vsaj ustnik instumenta med vilice lahko vtaknil malo manj sfejkano. Ocena: 2,5 TOM GRENNAN - It Can't Be Christmas

