Diskvalificiran evrovizijec v novi pesmi: J**** EBU!

Glasbenika sta izdala provokativno pesem z naslovom United By Music , kar je tudi uradni slogan Evrovizije, melodijo pa sta si sposodila od vsem znane Ode Radosti . "Mi želimo mir, oni želijo vojno. Bogati ostajajo bogati, revni ostajajo revni," se glasi začetek pesmi, v kateri glasbenika pojeta tudi, da želita odpotovati v Kijev in Moskvo ter glasovati za Kamalo Harris in Donalda Trumpa .

Spomnimo švedsko sodišče je lani avgusta opustila preiskavo incidenta v zaodrju Evrovizije, zaradi katerega je bil pred finalom izključen nizozemski predstavnik. Po izključitvi ljubljenca občinstva so organizatorji sporočili, da je bil razlog preiskava švedske policije o "pritožbi ženske članice produkcijske ekipe". Tožilstvo je mesece kasneje navedlo, da so s preiskavo sklenili, da je "moški naredil gib, ki je zadel kamero ženske," ter dodali, da je bil "potek dogodkov hiter in so ga priče incidenta zaznale različno." Višji tožilec Fredrik Jönsson je ob tem pojasnil: "Ne morem dokazati, da je dejanje povzročilo resen strah ali da je moški imel takšen namen."