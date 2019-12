Ditka greje srca s praznično skladbo

"Čas božiča se mi že od nekdaj zdi nekaj posebnega in čarobnega. Je čas, ko se nekoliko umirimo, damo skrbi na stran, se posvetimo ljudem, ki jih imamo radi, se razvajamo in veselimo. Vedno sem rada poslušala božične pesmi in želja, da enkrat ustvarim svojo, je bila v meni že dolgo. Vesela sem, da sem svoje občutke in razmišljanja o tem posebnem delu leta spravila na papir in jih obogatila z glasbo," novi praznični pesmi ob bok razmišlja Ditka.

Po zmagi na največjem kantavtorskem festivalu v Bolgariji in uspešnem izidu tretjega albuma z uglasbeno poezijo nam tako v prazničnem decembru poklanja novo avtorsko pesem Warm Hearts (Christmas Time), s katero nas želi spomniti, da v življenju največ štejejo drobne stvari, kot so iskren nasmeh, prijazna beseda, nesebična pomoč in sprejemanje drug drugega.