Ditka pravi Ne bodi, kar nisi

Kantavtorica Ditka z novo skladbo Ne bodi, kar nisi sporoča, da je dovolj podrejanja takšnega in drugačnega, da je treba prisluhniti sebi, svojim občutkom, željam. To je edino vodilo do osebnostne rasti in s tem do srečnega in zadovoljnega življenja, je prepričana.

"Glasba mora napolniti dušo, to je njeno bistvo," je prepričana Ditka. FOTO: Nika Hölcl Praper Sporočilo nove pesmi DitkeNe bodi, kar nisi je izredno pomembno v svetu, v katerem živimo. Z vseh strani nam narekujejo, kakšni naj bomo, komu naj sledimo, kaj naj naredimo, da bomo uspešni, zdravi, srečni,... Ampak vse prevečkrat to vodi ravno v nasprotno. Premalokrat se upremo, naredimo nekaj po svoje in dejansko poslušamo srce, ki edino ve, kaj je najboljše za nas. Že kot otrok je bila upornik in vedno je razmišljala s svojo glavo. Ni bilo vedno enostavno, je bilo pa vredno, pravi, saj jo je izoblikovalo v osebo, kakršna je danes. Takšno, ki sprejema, vse, kar je dobro, četudi drugačno, se zna postaviti zase in kovati svojo srečo. "Pesem je pravzaprav moto moje pesniške zbirke za mlade z naslovom 'NE', ki nam sporoča, da lahko včasih tudi odkimamo. Nedvomno živimo v času, ko je povsod okrog nas veliko omejitev, družba je nekako normirana, uokvirjena, zaprta, prepovedi pa se kar množijo. Skrbi me nekritično sprejemanje teh prepovedi. Mirno jih upoštevamo, kot da se ne bi zavedali, da je čedalje več stvari prepovedanih in se vse več reči ne sme. Včasih je biti priden pomenilo, da si marljiv, danes biti priden pomeni, da si ubogljiv. Občutek imam, da nas sistem, v katerem živimo, pripravlja na to, da bomo brez upora delali za kapital, ki se razpreda okoli nas. V interesu kapitala je, da ne znamo več reči ne. Zdi se mi, da je to čas, ko je treba tudi na ta način spodbujati zavest, da lahko rečemo ne, da se lahko upremo, ko dvomimo, da lahko razmišljamo s svojo glavo, imamo lastne želje, ideale, skratka, da nam ni treba nekritično sprejeti ravno vsega, kar ta sistem terja od nas," je razložil Feri Lainšček.



Ditka in Feri se bosta jeseni letos predstavila na skupni koncertni turneji po slovenskih odrih. "Nihče si več ne upa stopiti iz okvirjev in reči NE, zato, ker tako čuti. Vse preveč apatičnosti je prisotne in strahu, da bomo izločeni iz družbe ali pa kaznovani, če se bomo postavili zase." FOTO: Nika Hölcl Praper