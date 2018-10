Ditka s sporočilom dobrega, lepega in človeškega

Glasbeni projekt v središče postavlja moč pesniškega vzgiba, navdiha in druženja, spodbuja ustvarjalnost. Pri tem so združili moči s podpornikoma akcije – Ferijem LainščkominDitko, ki verjameta v ustvarjalno in povezovalno moč poezije.

"Verjamem v moč uglasbene poezije. Je nekaj čudovitega in pomembnega za naš glasbeni prostor. Lahko bi rekla, da je namenjena ljudem z dušo. Prav slednjim je posvečena tudi pesem Srečanje. Ideja za njeno uglasbitev se je rodila takoj, ko sem besedilo prvič prebrala. Kot vedno je Feri izbral najlepše verze in jih povezal v prijetno zgodbo z močnim sporočilom. V njegovih besedah sem začutila svežino, nasmeh in pozitivno energijo. Vse to sem imela v mislih, ko sem izbirala akorde in melodijo. Menim, da smo skupaj ustvarili nekaj lepega," je o svojem ustvarjanju razložila Ditka, ki predstavlja pesem in videospot Srečanje.