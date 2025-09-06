Ditka se vrača na začetek: 'Spremembe so edina stalnica'

Ditka bo po 15 letih kariere spet pela v angleščini. Po letih uglasbitev poezije Ferija Lainščka je ustvarila nov album s pesmimi v angleškem jeziku. Prva med njimi je Fly Higher, ki nosi sporočilo o osebni rasti, preseganju strahov in poslušanju srca, tudi takrat, ko je pot negotova.

Pevka Ditka ob 15. obletnici glasbene kariere za svoje oboževalke in oboževalce pripravlja presenečenje. Izdala bo namreč nov studijski album v angleškem jeziku. Prva skladba Fly Higher (Leti višje, op. a.) ni le naslovna pesem, temveč tudi, kot pove, tematski kompas prihajajočega albuma. Z njim bo pevka razkrila svojo intimnejšo plat. "Že sam naslov se mi zdi zelo poveden - poleteti višje, se osvoboditi, si upati narediti korak naprej. Pesem govori o tem, da si upamo storiti korak izven cone udobja, čeprav je včasih to lahko malce strašljivo, ker prinaša spremembe. Takrat ne vemo, kaj bo, a spremembe so edina stalnica v življenju. Pomembno je, da gremo z njimi. Še posebej, če nam tako veli naše srce, ga ne smemo ignorirati. Vedno tvegamo, ampak potem je lahko še lepše," je povedala Ditka.

Pevka Ditka bo ob 15. obletnici kariere izdala prvi album v angleškem jeziku. FOTO: Nika Hölcl icon-expand

Skladba je poziv k preseganju strahov, koraku iz cone udobja in poslušanju srca – tudi takrat, ko je pot negotova. Za glasbenico, ki jo poznamo predvsem kot interpretko uglasbene poezije Ferija Lainščka, s katerim sta skozi leta postala nerazdružljiv dvojec navdihujočih del, je ta projekt tudi intimni ustvarjalni premik – k sebi in svetu, ki ga nagovarja v angleščini. Kot je povedala za 24UR, jo angleščina sicer spremlja že celo kariero. "Pred 15 leti je moj oče Gorazd zame napisal pesem v angleščini in to je bila tudi prva pesem, ki sem jo poslala v svet in odziv je bil odličen. Takrat sem bila prepričana, da bo moja glasbena pot videti tako - z avtorskimi skladbami v angleškem jeziku," je povedala in priznala, da je uglasbitev poezije Ferija Lainščka vse "obrnila v drugo smer". Kot pove, je "neizmerno hvaležna" za uspehe, ki jih je dosegla s pesmimi, kot so Ne bodi kot drugi, Dober dan, življenje in Ljubim te, ljubim, ljubezen. Oboževalke in oboževalce ob tem miri, da bo tudi v prihodnje nadaljevala ustvarjanje glasbe v slovenščini. Ob tem pevka ne izključuje turneje v tujini.