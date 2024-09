Ditka tudi po 10 letih kariere ljubi ljubezen

"Glasbo na pesmi Ferija Lainščka je tako lahko pisati, saj obvlada rimo, hkrati pa tako dobro pozna ljubezen, jo čuti," pravi Ditka, ki s pesnikom sodeluje že dobrih 10 let, odpravljata pa se tudi na turnejo koncertov uglasbene ljubezenske poezije.

"Ferija sem začutila v trenutku, ko sem ga tako osebno spoznala, zato ker sva zelo hitro ugotovila, da imava-kljub starostni razliki-zelo podoben pogled na svet. Vežejo naju tudi enake vrednote, med njimi, seveda, tudi ljubezen, ki je zelo visoko na lestvici. Ko sem ga spoznala tudi osebno, sem še več prebirala njegovo poezijo," nam je o pesniku in pisatelju povedala Ditka.

V novem videospotu je dala priložnost tudi oboževalcem

"Skozi vsa ta leta sem ugotovila, da me spremljajo res srčni ljudje, ki jim je ljubezen ena tistih najvišjih vrednot in nekako se je rodila ta ideja, da jih povabim pri tem videospotu za pesem Ljubim te, ljubim, ljubezen, da se pridružijo. Poslali so številne fotografije, ki prikazujejo ljubezen in kaj ta pomeni njim. Odločili smo se, da bomo vključili čisto vse, to pa smo storili na lep, subtilen način, saj so bile vse, ki so prispele, nekaj posebnega," je še dodala pevka.