Kantavtorica in skladateljica Ditka tik pred začetkom veselega in prazničnega decembra poklanja novo pesem z naslovom Božič prihaja. S pesmijo želi opomniti, da je bistvo božičnih praznikov to, da se spet povežemo s tistimi, ki jih imamo radi. Si vzamemo čas za druženje in začutimo pomen vrednot, kot so ljubezen, družina in prijateljstvo. Hkrati pa si vzamemo tudi čas zase, se v praznični naglici skušamo umiriti in biti v trenutku ter se naužiti najbolj čarobnega dela leta.

"Božič je tisti čas, ki mi je že od nekdaj zares pri srcu. Je moj najljubši del leta in prav zaradi tega se je tudi rodila ideja, da napišem božično avtorsko pesem. Na božič me res vežejo sami lepi spomini, za to pa je kriva moja – žal že pokojna – babica, ker je res znala pričarati ta čas, da je bil prav poseben in čaroben. Spominjam se, kako je dišalo po piškotih, kako je pekla potico in smo se na božični večer zbrali cela družina, pojedli nekaj dobrega, si razdelili darila, potem pa peli božične pesmi ob klavirju. Ta čas me vsako leto znova inspirira," nam je ob izidu svoje nove božične pesmi povedala pevka Ditka. icon-expand Ditka v praznični čas vstopa z novo božično pesmijo. FOTO: Dobran Laznik Pesem z naslovom Božič prihaja je imela najprej besedilo v angleščini, ustvarila pa jo je že pred leti, nam je še zaupala Korošica in dodala, da je angleška različica navdihnila predvsem njenega očeta Gorazda, ki je nato napisal še slovensko besedilo. Pesem pa ni dobila le zvočne oblike, temveč tudi videospot, ki prikazuje vse vrednote, ki v božičnem času še bolj pridejo do izraza, poudarek pa je na prijateljstvu. Videospot je nastal na Uršlji gori, kjer se je snemalna ekipa morala spopasti s težavami z vetrom, ki jih je prikrajšal za nekaj kadrov, saj je tako zelo pihalo, da snemanje zunaj ni bilo mogoče, je povedala Ditka in dodala, da so zaradi tega zgodbo prilagodili. Kljub nevšečnostim je bilo snemanje zanimiva izkušnja, še pravi pevka, posebno pa je bilo tudi to, da so se na vrh odpeljali z avtomobilom, razlog pa so bili številni rekviziti, ki so jih potrebovali pri snemanju. Ditka ves december posluša božično glasbo, zato ima več priljubljenih pesmi, med njene najljubše pesmi pa zagotovo sodi klasika Rockin' Around the Christmas Tree, nam je še zaupala.