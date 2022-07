Ditka v svet poslala nov album: bučni aplavzi, nasmehi in solzne oči

Do zadnjega kotička poln atrij Narodne in univerzitetne knjižnice je bil pravšnje prizorišče za koncert, na katerem je Ditka v svet poslala svojo svežo uglasbljeno poezijo. Feriju Lainščku so se pridružili še ostali velikani slovenske poezije. Med drugim so iz Ditkinih ust zazveneli čustveni verzi Karla Destovnika Kajuha, ki so v duhu vojne v Ukrajini dobili prav poseben pomen: "Biti mlad v teh težkih časih, to se pravi brez mladosti biti mlad, zreti starega sveta propad, skrivati premnogo nad, to se pravi biti mlad ... Pa je vendar sreča biti mlad, biti mlad in poln nad!" Ditkine nove iskrene stvaritve so požele bučne aplavze, nasmehe in solzne oči. Na odru so se ji na to posebno poletno noč pridružili številni gostje, tudi Tinkara Kovač.

Četrti Ditkin album Med nama je angel prinaša svežo uglasbljeno poezijo slovenskih velikanov. Tokrat ne le iz pod peresa Ferija Lainščka, ampak lahko prisluhnemo tudi brezčasni poeziji Cirila Zlobca, Kajetana Kovača, Janeza Menarta in nekoliko družbeno kritičnim temam v poeziji Srečka Kosovela in Karla Destovnika Kajuha. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Bogati aranžmaji so delo Gorazda Čepina, lepe in spevne melodije izpod prstov Ditke pa na visok in čustven nivo dvignejo tudi nekoliko zahtevnejše tematike naših največjih poetov. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Most med starim in novim Na koncertu v butičnem ambientu Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani je Ditka skupaj s svojo spremljevalno zasedbo tako premierno predstavila vse pesmi z novega albuma, v kombinacijami z nekaterimi njenimi največjimi uspešnicami, kot so Ne bodi kot drugi, Dober dan življenje in Ne bodi, kar nisi. "Od sreče in hvaležnosti bi mi lahko počilo srce," je svoje občutke po koncertu strnila Ditka. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kot je povedala za naš portal, njeni prejšnji albumi Ne bodi kot drugi, Ne spreminjaj me in Ne bodi, kar nisi, ki so bili ustvarjeni v sodelovanju s Ferijem Lainščkom, predstavljajo lepo zaključeno celoto: "Zelo veliko mi pomeni, da česar koli se lotim, ima neko rdečo nit in pomeni nekaj več tudi na simbolni ravni. Pri novem albumu sem tako vseeno želela, da je zopet v ospredju uglasbena poezija Ferija Lainščka, saj je ta zgodba, ki sva jo spletla skupaj, nekaj izjemnega, in želim si, da bi me vedno spremljala. Hkrati pa sem se odločila, da tokrat uglasbim tudi nekaj drugih pesnikov in tako na nek način odprem še ena nova vrata. Ta album si predstavljam kot most med starim in novim." PREBERI ŠE Ditka malo drugače: avtorska skladba v sodelovanju s producentom Eltona Johna Kot je povedala Ditka, je bil zanjo ustvarjanje novega albuma precejšnji izziv: "Ko imaš svojega najljubšega pesnika in se v njegovih besedah tako najdeš, kot se jaz v Lainščkovih, je kar težko preklopiti. Vsak izmed petih drugih pesnikov, ki sva jih izbrala z mojim očetom Gorazdom, ima prav tako svojo zgodbo in dobro je poznati ozadje, da lažje razumeš pomene pesmi." icon-expand Ditka FOTO: Nika Hölcl Praper Da je lahko uglasbila pesem Karla Destovnika Kajuha, je najprej prebrala roman, ki opisuje njegovo življenjsko zgodbo, šele takrat je pričela brati njegove pesmi: "Če ne bi poznala njegove zgodovine, bi sporočilo njegove poezije dojemala povsem drugače. Tudi tokrat bo največ uglasbene ljubezenske lirike, se pa bo ta album, skladno z načinom pisanja določenih pesnikov, dotaknil tudi malce bolj občutljivih in družbeno kritičnih tem, ki na žalost sovpadajo s trenutnim dogajanjem v svetu." PREBERI ŠE Nežna upornica, ki 'mamljivim' ponudbam upa reči ne Čisto na vsako skladbo posebej je zelo ponosna, nam je zaupala: "Vsaka pesem je bila izbrana z določenim namenom in ustvarjena v najboljši energiji. Če bi v tem trenutku izbrala eno, pa je to pesem Ferija Lainščka, Med nama je angel. Je sicer tudi naslovna pesem Ferijeve zadnje pesniške zbirke. Ponosna sem, kako mi je iz nekaj kratkih verzov uspelo ustvariti pesem, ki je izjemno čutna, polna upanja in ljubezni. Prav takšna, ki jo v teh negotovih časih potrebujemo."