Diva slovenske glasbe obeležila 40 let kariere: 'Kar je v svetu Cher, je pri nas Helena Blagne'

Helena Blagne je z gala koncertom v ljubljanskih Križankah obeležila 40 let svoje bogate kariere. Z nastopom, polnim ekstravagance, tankočutnosti in dobre glasbe je poslušalcem še enkrat več dokazala, zakaj velja za največjo divo slovenske zabavne glasbe. "Helena je diva nad divami. Kar je v svetu Cher, je v Sloveniji Helena Blagne. Mislim, da smo lahko samo ponosni, da jo lahko še vedno poslušamo in da jo bomo še vsaj 40 let," je dejala pevka Nastja Vodenik.

Tekstopiska Urša Vlašič je dejala, da sta s Heleno kljub dolgoletnemu profesionalnemu odnosu v prvi vrsti prijateljici. "Jaz jo dobro poznam. Vem, kakšna je - srčna, iskrena, mama, na odru diva - in verjamem, da jo ljudje prepoznajo kot dobro osebo. Zato tudi pridejo na njen koncert," je povedala.