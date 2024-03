OGLAS

Diana Ross se je rodila 26. marca 1944 v Detroitu, industrijski metropoli ameriške zvezne države Michigan. V njenem rodnem mestu domuje tudi znamenita glasbena založba Motown. Založba je postala znana po izvajalcih, kot so Marvin Gaye, Stevie Wonder in The Temptations, ki so skupaj oblikovali značilen glasbeni pečat založbe. Zastopala je tudi skupino The Supremes, naslednico skupine The Primettes, ki jo je skupaj s še tremi dekleti ustanovila prav Ross.

Diva soula Diana Ross slavi 80 let. FOTO: AP icon-expand

Po več kot dveh desetletjih je Ross zapustila založbo Motown in se preselila k založbi RCA, kjer je požela velik uspeh z uspešnico Why Do Fools Fall In Love. Prav tako uspešen je bil tudi album Silk Electric, na katerem je bila tudi pesem Muscles, ki jo je napisal in bil njen producent nihče drug kot takrat nadobudni Michael Jackson. V poznih 80. letih minulega stoletja je glasbena kariera Ross stagnirala. Glasbenica jo je poskušala oživiti z vrnitvijo k založbi Motown in osredinjenjem na pop in disko uspešnice, a se poskus nadgradnje slavnih dni Supremes in oživitve skupine ni izkazal za uspešnega.

