DJ Morten, desna roka Davida Guette, že komaj čaka na obisk Slovenije.

In kako sta Morten in Guetta, ki sta se spoznala v losangeleški telovadnici, sploh pričela s sodelovanjem? "V začetku leta 2019 sem Davidu predvajal nekaj zelo grobih idej in skupaj sva jih dokončala. Tako se je začel Future Rave. Pred tem sva bila prijatelja, zdaj pa skupaj preživiva še več časa," je pojasnil 40-letnik. DJ-ja sta nato v pandemičnem letu 2020 svetu predstavila Future Rave, nov slog in gibanje v EDM skupnosti, ki med drugimi slogi črpa iz underground techna.