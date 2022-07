DJ Morten o svojem prijateljstvu z Davidom Guetto

Zdi se mi, da je glasba zelo hitro postala bolj globalna. DJ-ji, ki ustvarjamo elektronsko glasbo, jo igramo po vsem svetu in dobra stvar pri plesni glasbi je, da imamo zelo univerzalen jezik. Zaradi tega lahko res vsi razumejo vsa čustva glasbe. Ne vem, koliko se je spremenilo v zadnjih 10 letih, a mislim, da takrat DJ-ji niso toliko nastopali po vsem svetu. To se je definitivno spremenilo.

Sedaj, ko sta skupaj ustvarila glasbo Future Rave, kako se je vajino prijateljstvo razvilo?

On je sedaj eden mojih najboljših prijateljev, ne samo takrat, ko ustvarjava glasbo. Iz prijateljstva se je razvilo ustvarjanje glasbe in ta odnos se je kar razvil. Davidovo življenje je zelo stresno, ker je sedaj že kar nekaj let slavni David Guetta in jaz sicer malce vstopam v ta njegov svet, zato je zame res kot mentor, ki me podpira. Najino prijateljstvo je res dobro. Zelo sem počaščen.

Kako bi razložili Future Rave nekomu, ki tega še ne pozna?

Future Rave bi opisal kot hibrid med tehno glasbo in komercialno elektronsko plesno glasbo. Opisal bi ga kot nekakšen izziv, nekaj, kar te popelje na potovanje in bi rekel, da je revolucija EDM scene, ki je v zadnjih 10 letih kar nekako obstala.

Kdo je vaš glasbeni vzornik in kakšno glasbo radi poslušate?