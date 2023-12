DJ Umek ob 30. obletnici kariere: Ne mislim še nehati

Kako bi DJ umek strnil 30 let svoje kariere? "Nora stvar se je zgodila v teh 30 letih. Ne morem verjeti, kako hitro se je zgodilo, kar pomeni, da je bilo fajn." In kako komentira svojo izjavo pred leti, ko je dejal, da se bi pri petinštiridesetih letih upokojil? "Mislim, da sem bil takrat star približno 19, poglej, kako sem se ugriznil v jezik. Kmalu bom star 48 let in še vedno vrtim po svetu in še ne mislim nehati."

"Vztrajnost in delavnost, toliko ur posveča svojemu delu in mu nikoli ni dolgčas. Nikoli mu ni težko, že osem let sva skupaj, že osem let to opazujem in vsakič si rečem, vau, ali je to možno," DJ-a opisuje žena Senka Umek. Jaka Gornik, soustanovitelj festivala Kurzschluss, dodaja: "Poznam ga še iz mladosti, ko sva skupaj igrala košarko. Ima veliko srce, rad pomaga, tudi za prijatelje in to znamo med sabo tudi ceniti."