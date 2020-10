DJ Umek: Šele zdaj sem dojel, kako zelo pogrešam nastope

Kot je simpatični DJ povedal za našo medijsko hišo, je šele ob tem nastopu dojel, kako zelo pogreša nastopanja, žure in noro življenje, ki ga je živel vse do letošnjega marca, ko je nastopila korona in s tem nov način življenja."Ta nastop je bila mala, lepa in prekrasna tolažilna nagrada,"je povedal Umek in dodal:"Nazadnje sem nastopal v Avstraliji na Ultri, potem sem prišel domov in so se zaprle meje. To je bil prvi 'špil' pred občinstvom po vsem tem času, je pa res, da je bila ta zadeva zelo omejena. Bilo je zelo malo ljudi, a ti so se zabavali, vriskali so in me spodbujali. Super občutek je bil. In ja, pogrešam, zelo pogrešam nastope."

'Takšnega bioritma nisem imel že od osnovne šole'

In čeprav je zaradi koronavirusa in karantene občutil praznino, za katero si niti predstavljati ni mogel, da bo kdaj sploh nastopila, priznava, da je bil ta premor zelo dobrodošel: "Saj ne vem, kaj naj rečem. Hkrati je grozno, ampak moram reči, da meni osebno, človeku, ki se ne zna ustaviti, ki ima rad čim več nastopov in meni, ki se mi duša hrani od tega, je premor prijal. Srečo imam, da si lahko to pavzo lahko privoščim. Ostali glasbeniki nimajo te sreče. Pa ne samo glasbeniki, lučkarji, ozvočevalci, vsi ostali, ki so v glasbeni industriji. To mogoče malo ni pošteno, da tako govorim, ampak jaz hodim spat ob 22. ali 23. uri zvečer in se zbujam med 6. in 8. uro zjutraj. Takšnega ritma ne pomnim, odkar sem hodil v osnovno šolo. Našel sem bioritem, na katerega sem pozabil. Ne bi pa podpisal do konca svojega življenja, hočem špile, res hočem."