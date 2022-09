DJ Xenia, učiteljica, ki je na festivalu v Torinu nastopila z Bobom Sinclarjem

Ksenija Filipič, učiteljica, ki prihaja iz Prlekije, niza uspehe kot DJ-ka. Nedavno je bila povabljena na znan glasbeni festival v Torino, kjer je imela čast sodelovati s priljubljenim Bobom Sinclarom. DJ Xenia, kot je njeno umetniško ime, ima mnogo želja za prihodnost, njeni cilji pa bi bili težje izvedljivi brez nesebične podpore partnerja, sodelavcev in učencev na eni od ljubljanskih osnovnih šol.

DJ Xenia je v pogovoru za naš portal povedala, da je ljubezen do glasbe odkrila že zgodaj, prav posebni občutki pa jo prevevajo ob žanru house. ''Odkar pomnim, imam rada tovrstno glasbo in sem bila tudi stalna gostja vseh bolj znanih zabav s svetovno poznanimi DJ-ji. Vedno sem želela biti v bližini DJ-jev, komunicirati z njimi prek plesnih ritmov, nemalokrat sem jih uspela prepričati, da zame zavrtijo kakšen komad, ki mi je bil še posebej pri srcu.'' Spominja se, da se je znašla na enem izmed dogodkov Who I am v znanem ljubljanskem lokalu, ko ji je izbranec v šali predlagal, naj DJ-ka postane tudi sama, tako bi lahko vrtela glasbo, ki je všeč njej in ji za to ne bo treba prositi nastopajočih.

icon-expand DJ Xenia v svojem delu noro uživa. FOTO: osebni arhiv izvajalca

''Četudi nisem vedela, kako čez noč postati DJ, se mi je ideja zdela vrhunska, povezala sem strast do glasbe, plesa in ljudi ter postala DJ. Moja kariera se je pričela zelo eksplozivno, predvsem zaradi profesionalnega pristopa, talenta in veliko dela ter truda,'' se spominja in dodaja, da je hvaležna najboljšemu učitelju v Sloveniji: ''DJ Alexerra me je naučil tehnike vrtenja glasbe in z veliko vaje sem bila kmalu pripravljena za prve nastope.'' Z Bobom Sinclarom na festivalu v Torinu Xenia, katere pravo ime je Ksenija Filipič, kot svoj največji uspeh izpostavi nastop na festivalu Il Foro v italijanskem Torinu: ''Tam sem nastopila kot edina predstavnica iz Slovenije in stopila ob bok svetovno znanemu Bobu Sinclaru pred večtisočglavo množico ljudi. Zame je to bil prvi festival, kjer sem nastopila kot DJ-jka in mi bo za vedno ostal v spominu.'' Dodaja še, da je vesela, da je izziv sprejela: ''Od takrat je moja kariera šla samo še navzgor, saj sem z veliko promocije v sklopu festivala postala prepoznavna tudi v Italiji. Moje glasbene sete so vrteli po veliko italijanskih radiih, za mano pa so tudi intervjuji v italijanskih medijih.''

icon-expand Z Bobom Sinclarjem v Torinu FOTO: osebni arhiv izvajalke

Festival je bil ravno zaradi Sinclara odlično obiskan: ''Tudi sama sem njegova oboževalka, zato sem svoj nastop doživljala zelo emocionalno. Bil je zelo sproščen na odru, obiskovalce je očaral s svojim vrhunskim nastopom, nam, DJ-jem, pa bo ostal v prijetnem spominu, da smo se imeli čast družiti z njim v zaodrju.'' Ta izkušnja jo je spodbudila k nadaljnjim sanjam in upanju, da v bodoče sodeluje tudi z Johnom Summitom. ''Je mlad ameriški DJ, znan kot La Danza, in je trenutno v velikem vzponu. Zelo všeč sta mi njegov način dela in njegov glasbeni stil, od koder tudi črpam navdih za moje sete.''

Plesalka ali DJ-ka? Na nastopih, med katerimi so se zvrstili tudi tisti v znanih hrvaških klubih, kot so Byblos v Poreču, Cocomo v Novalji, party boat v Zrčah in drugih, je bila deležna tudi zanimivih pripetljajev, sama pa izpostavi anekdoto, pri kateri se še danes nasmeji: ''V znanem klubu pri naših južnih sosedih, kjer sem nastopila kot zvezda večera, so me prestrašeni varnostniki želeli odmakniti od mix pulta, saj so bili prepričani, da sem plesalka, ker tam pač niso navajeni žensk. Pred tem sem namreč ob drugem DJ-ju plesala v svojem prepoznavnem slogu. Seveda smo situacijo kaj hitro razjasnili, hitro jim je bilo nerodno, ko so ugotovili, da sem ravno jaz sledeča nastopajoča in da obvladam mešalko.''

icon-expand Ksenija je na svojih nastopih doživela že mnogo zanimivih zgodb. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Predana učiteljica na šoli uživa mnogo podpore Ksenija pa kljub svojim ambicijam in uspehom na odrih največjih zabav uživa v svojem poklicu, ki glede na njen ekstravagantni stil marsikoga preseneti. ''Biti učitelj, to je zame najlepši poklic na svetu, ker je edini poklic, kjer dobiš vsak dan obilico pozitivne energije in ljubezni od otrok, sploh če si temu predan.'' Dodaja, da zaposlitev v šolstvu prinaša tudi počitnice, ki jih vsi obožujejo: ''Takrat končno najdemo čas zase in svoje hobije. Ker je glasba moja velika strast poleg potovanj, združujem prijetno s koristnim in predvsem v času počitnic in ob vikendih potujem na destinacije, kjer potekajo moji nastopi.'' Ob tem izpostavlja, da je izredno hvaležna ravnatelju na šoli, na kateri je zaposlena: ''Ravnatelj Goran Popovič z OŠ Livada, ki se odlikuje po razumevanju in sprejemanju drugačnosti tako med učenci kot med učitelji, saj pod isto streho zelo uspešno združuje 28 narodnosti, kjer smo vsi različni in vsi enakovredni, s toplino v naših srcih, mi nudi vso podporo.'' Veseli jo tudi dejstvo, da so učenci zelo ponosni na svojo učiteljico, zato si tudi na njihovi osnovni šoli obeta kakšnega nastopa: ''Tu dobivam ogromno podpore tudi od sodelavcev, kar mi izjemno dosti pomeni.'' Prihodnost? Nastopi v Sloveniji, tujini in lastni hiti V prihodnosti si želi še nekaj več nastopov v Sloveniji, vabila pa že dežujejo: ''Trenutno se želim preizkusiti tudi v organizaciji dogodkov, še zmeraj pa se dogovarjam za nastope po Hrvaškem, pogledujem tudi proti Monaku in seveda Ibizi.'' Mikavna se ji zdi produkcija lastne glasbe, kar ji vsekakor predstavlja enega od ciljev: ''Zagotovo pa je višja raven in želja vsakega DJ-ja, da ima svoje pesmi in je tako še bolj prepoznaven na glasbeni sceni.''

icon-expand DJ Xenia pravi: ''Živi, kot da je vsak dan zadnji, užij vsak trenutek.'' FOTO: osebni arhiv izvajalca