DMP uporabljajo Padalo za strah

Ob izidu osmega studijskega albuma zasedba Društvo mrtvih pesnikovpredstavlja novo pesem in videospot Padalo za strah, ki ima eno najboljših besedil na albumu, hiter ritem in prepoznavno kitarsko melodiko. Skladbo spremlja videospot, ki so ga DMP poleti posneli na Nizozemskem in v Belgiji. Podobno kot v Astronavtu tudi v tem videospotu spremljamo zgodbo astronavta, izgubljenega na našem planetu, Zemlji. Videospot zaznamujejo posnetki naravnega parka Zeelandter urbano okolje Amsterdama, Rotterdama, Den Haaga, Bruggesa in drugih mest, kjer so doma tulipani.

"Padalo za strah je pesem o ljubezni, ki prispe v zrela leta. Ko zaljubljenosti ni več, je pomembno, ali si pripravljen dati več, kot vzameš. Pesem je bila napisana kot balada, v studiu pa smo jo poskusili zaigrati udarno in rezultat nas je navdušil. Poleti smo posneli videospot v tujini. Skoraj deset dni sem hodil po svetu s čelado na glavi. Nekateri so me čudno gledali, drugi so fotografirali, tretji pa so želeli čelado preizkusiti. Najtežje je bilo snemati v Den Haagu, kjer mrgoli oboroženih policistov in varnostnikov, ki so me dvakrat skoraj zaprli med snemanjem na ulici. Morali smo zbrisati posnetke, ki pa smo jih kasneje dobili nazaj," je o pesmi in snemanju videospota povedal pevecAlan Vitezič.