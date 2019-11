Tudi če ne bi uspel kot glasbenik, bi bilo povsem mogoče, da bi v Stožicah nastopal kot košarkar. Petar Grašo je namreč v rodnem Splitu kar osem let treniral pod košem, njegov oče pa je kot trener do uspeha pomagal številnim legendam. A do uspeha mu je pomagala neka druga dalmatinska legenda. Kot nadobudni pianist in skladatelj očaral Oliverja Dragojevića.