Dobra in kul jutra, čeprav malček reciklirana, so zaželena

Imamo dva. Domača raperska stebra. In nekaj o dobrem nam namenjata. Med njima pa – tudi v modrem – pleše povratnica Selena.

1. SELENA GOMEZ – Look At Her Now

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Krivulja se nagiba proti mehkobi. Vražje vitalna je nova, najnovejša popevčica ene največjih pop zvezdnic našega časa. Njena melodija ima le blag harmonski razpon, medtem ko je celotna zvočna dinamika zabavno miniaturna. Kar miškasto igriva se zdi. Selena Gomez si je eno od oblek na nastop v pričujočem videu izposodila pri Nicki Minaj. A v nasprotju s tečno in pogosto prav zajedljivo sekano hip hop ritmiko – značilno tudi za razvpito raperko – pa sta Gomezova in njeno produkcijsko moštvo kot osnoven beat uporabila bolj prožno, všečno, malodane toplo digitalijo. O, saj res. Justin Bieber je bil tam že prej. Načelno pa. Pop svet, če na kar ves svet, je spoznal, da nas bo konec, če ga ne bomo žgali vsaj malo bolj na izi. Končno zadovóljen s Seleno. Ocena: 3,5 2. ZLATKO – Bodi dober, bodi kul

Kje si, Zlatkooooo? Bodi dober, bodi kul Ambro – pa da ga nauš kej biksu! Brez skrbi, vse je pod kontrolo. Ritem je sočen, doktordrejevsko klavirsko prijazen, pa saj je veteranski producent Flamie v hiši! Bolj kot ne sproščeno in proplesno, načelno dobrovoljno se sliši to. Vse štima. Sijoča in nasmejana vibra dela. Če Zlatka slišijo starši še malo pa pubertetnikov, si mislijo: Zlatko, za vedno! Za vedno izvir dobrih vplivov – take rab'mo! Za vse ostale, se pravi za vse bolj navihane in brez starševskih obveznosti , pa je – da ne bo pomot, se zelo trudimo biti dobri, če ne kar vsak dan boljši, najboljši – vprašanje, kaj je dejansko kul. Je res kul, da moramo vsakič poslušati svarilo/priporočilo, naj bomo kul? Je ali ni? Dilema je ta, da dileme ni. Ali pač? Pod črto zato piše. Nova Zlatkova klasika s kopico lepih prispodob, navezav, večpomenk, simbolizmov in vsesplošnega prijateljstva. Vse špila, vse je kul. Ocena: 4,5 3. RECYCLEMAN – Jutro Dobro

Uuuuuu. A se bo sanjalo kaj čez dan? Nov komad domače raperske ultralegende napoveduje njen vnovičen dvig. Nadvse skrivnostno in zelo pomenljivo. Ter opojno in sanjavo. Ex AliEn jo je – tokrat jeseniško jutranje – ubral po poti, kot jo je svoje dni s klasiko Umi Says ubral njegov vrstnik Mos Def, zdaj bolj znan kot Yasiin Bey. Še bolj pa drži, da je Recycleman – uradno in zares Dalaj Eegol – malček porecikliral genialno dikcijo iz svoje najbolj antikapitalistične uspešnice Naj firma dela. Recycleman ima še vedno obilo tega neverjetnega talenta. To je tistega talenta, ko poslušalec preprosto ne ve, ali ga bo v naslednjem trenutku nasmejal do solz ali s strupeno besedno gorjačo po grbi tako silovito, da bo zaradi slabe vesti trzal vse do svojega zadnjega diha. Kot je opaziti v spotu, ima Recycleman starega-novega svetovalca, ki ni nihče drug kot Enzo s potenco. Toda pravo potenco imajo komadi, ki jih bo Recycleman ven pahnil na svojem novem albumu. Vsak čas. He is back. Ocena: 5 4. SATIN JACKETS ft. PANAMA – Electric Blue

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke