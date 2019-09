'Dobro fotografijo lahko narediš kjer koli, ni pomembno, kdo je na odru'

"Za fotografije je dobro, da so na papirju, da si zanje vzameš čas in jih v miru pogledaš, tako kot greš v kino, da si ogledaš film."

Izbral si dvajset fotografij. Po kakšnem ključu si jih izbiral, glede na okoliš (motoristični bar) – je bilo glavno vodilo rock'n'roll?

Iskreno, povsem naključno. Vedel sem, da gre za klasični rock, da gre za nekako dvajset let mojega dela, pa da so to neke ikone, ki jih, kot sem že večkrat poudaril, čez nekaj let najbrž ne bo več med nami. To je bila tudi moja misija v vseh teh letih, da jih v svojo objektiv "polovim" čim več, dokler so še tu. Da pridem čim bližje in z njimi vzpostavim nek stik, krona tega pa je bila, ko sem točno dve leti nazaj kot uradni fotograf slikal Rolling Stonese v avstrijskem Spielbergu.

Tvoje fotografije ponavadi vidimo v digitalni obliki, pred nami pa so tokrat v fizični obliki, dimenzije 50 x 70 centimetrov. Pridejo v taki velikosti drugače, bolje do izraza, so zdaj končno take, kot bi morale biti?

Fotografija, ki jo lahko primeš v roke, ki jo pogledaš od blizu in se ji posvetiš, nekako drugače zaživi. Danes gledamo vse na telefonih, majhnih ekranih, pomikamo gor ali dol. Ko pa je fotografija na zidu doma ali na razstavi, jo gledaš in vsakič znova morda najdeš še kaj novega. Zato je dobro, da je na papirju, da si zanjo vzameš čas in jo v miru pogledaš, tako kot greš v kino, da si ogledaš film. Kar pomeni, da zraven ne delaš še solate in ližeš sladoleda. Vzameš si čas za fotografijo, kakršna koli že je.

Verjetno pa ti kot avtor fotografijo vidiš drugače kot nekdo, ki jo vidi prvič?

Natanko tako. Vsak vidi neko svojo zgodbo, vsa vizualna umetnost deluje na ta način. Jaz v njih vidim neke svoje spomine, trenutke, spomnim se, kaj se je takrat dogajalo. Nekdo, ki je bil na koncertu, bo videl neko svojo perspektivo, nekdo tretji, ki pa nima nobene zveze s tem, pa bo pač videl nekega svojega heroja, ikono, ki je morda nanj vplival tako ali drugače, ali se je ob tej glasbi poročil, ločil ali ob določeni pesmi spoznal punco. Ali pa ga bo spomnilo na otroštvo ali na starše, ko so poslušali to glasbo. Vsak vidi svojo zgodbo. Zato fotografije ostanejo.