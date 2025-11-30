Dobrodelni Fehtarji: Važno je, da vidimo, kdo nas potrebuje

V Domžalah se je odvil praznični dobrodelni koncert s skupino Fehtarji v organizaciji občine in Mažijevega griča s svojim humanitarnim zavodom Vrba in sonce. Vsaka kupljena vstopnica pa je pomenila več kot le večer odlične glasbe.

Pomenila je toplino doma, nasmeh na obraz in občutek varnosti za družine, ki v zimskih mesecih najbolj potrebujejo našo pomoč. Izkupiček koncerta je bil namreč namenjen programu Veriga dobrih ljudi – Zveze Anita Ogulin in ZPM, kjer v hladnih mesecih prejemajo največ prošenj za pomoč pri ogrevanju domov.

"Nekaj najlepšega je, če s tisto stvarjo, ki jo rad počneš, nekomu pomagaš oziroma ga osrečiš," so nam zaupali fantje iz skupine Fehtarji. "December je za ene mesec luči, nasmehov in žurk, za druge pa pomeni zimo, stisko in osamljenost. Važno je, da pogledamo okoli sebe, da vidimo, kdo nas potrebuje." Tudi glasbeniki vedno radi priskočijo na pomoč, pa naj bo ta v obliki kidanja snega po vasi ali pa v obliki tega, kar znajo najbolje: pesmi. "Morda pa je dovolj tudi že telefonski klic," so dodali.