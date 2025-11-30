Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Dobrodelni Fehtarji: Važno je, da vidimo, kdo nas potrebuje

Domžale, 30. 11. 2025 16.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tjaša Železen , Simon Vadnjal , E.M.
Komentarji
0

Zasedba Fehtarji je v zadnjih izdihljajih meseca novembra poskrbela za dobrodelno noto. Glasbeniki so na koncertu v Domžalah zbirali finančna sredstva za družine v stiskah. "Nekaj najlepšega je, če s tisto stvarjo, ki jo rad počneš, nekomu pomagaš oziroma ga osrečiš," so nam zaupali glasbeniki, ki vedno radi priskočijo na pomoč.

V Domžalah se je odvil praznični dobrodelni koncert s skupino Fehtarji v organizaciji občine in Mažijevega griča s svojim humanitarnim zavodom Vrba in sonce. Vsaka kupljena vstopnica pa je pomenila več kot le večer odlične glasbe.

Dobrodelni Fehtarji: Važno je, da vidimo, kdo nas potrebuje
Dobrodelni Fehtarji: Važno je, da vidimo, kdo nas potrebuje FOTO: Žan Zajc

Pomenila je toplino doma, nasmeh na obraz in občutek varnosti za družine, ki v zimskih mesecih najbolj potrebujejo našo pomoč. Izkupiček koncerta je bil namreč namenjen programu Veriga dobrih ljudi – Zveze Anita Ogulin in ZPM, kjer v hladnih mesecih prejemajo največ prošenj za pomoč pri ogrevanju domov.

"Nekaj najlepšega je, če s tisto stvarjo, ki jo rad počneš, nekomu pomagaš oziroma ga osrečiš," so nam zaupali fantje iz skupine Fehtarji. "December je za ene mesec luči, nasmehov in žurk, za druge pa pomeni zimo, stisko in osamljenost. Važno je, da pogledamo okoli sebe, da vidimo, kdo nas potrebuje." Tudi glasbeniki vedno radi priskočijo na pomoč, pa naj bo ta v obliki kidanja snega po vasi ali pa v obliki tega, kar znajo najbolje: pesmi. "Morda pa je dovolj tudi že telefonski klic," so dodali.

fehtarji dobrodelnost koncert veriga dobrih ljudi
Naslednji članek

Tudi Kehlani se po novem oklepa R&B konservativizma

SORODNI ČLANKI

Nepričakovano sodelovanje: 'Ko je Saša prišla v studio, smo obnemeli'

Fehtarji napisali himno za pohodnike in ljubitelje lepih razgledov

Fehtarji po vrnitvi iz Amerike: Tam je tako kot v filmih

Modri sedeži, ki so samevali, in navijači, ki raje stojijo

Fehtarji na Kopitarjevi tekmi v Los Angelesu: Kralj je kralj

Fehtarji ustvarili himno Gorenjski: Zakaj bi hodili drugam, če je doma najlepše?

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385