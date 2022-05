Rumena podmornica: dobrodelni koncert za žrtve vojne v Ukrajini

Organizatorji dogodka poudarjajo, da ta nima politične agende, ampak je izključno dobrodelen. Zbran denar bo namreč v celoti namenjen za humanitarno pomoč vsem žrtvam ukrajinske vojne. S pomočjo neprofitne pravne podpore in medijskih sponzorjev bo denar transparentno dostavljen štirim slovenskim humanitarnim organizacijam: Rdečemu Križu Slovenije, UNICEFU Slovenija, Srčni UL in Zvezi prijateljev mladine Slovenije ter društvu Food For Life Slovenija. Natančna delitev zbranega denarja bo določena po volji vsakega udeleženca na koncertu, po principu ena vstopnica - en glas. Vsak bo lahko v izpostavljene bokse oddal vstopnico z obkroženo izbiro, kdor tega ne bo storil, pa bo denar od njegove vstopnice razdeljen na štiri enake dele.

Dobrodelni koncert Rumena podmornica se bo odvijal v četrtek 12. maja ob 19.00 v ljubljanski Cvetličarni. Na odru se bo kot predskupina najprej predstavila glasbena zasedba, ki bo zmagala na natečaju, ki je razpisan v okviru dobrodelnega dogodka, nato pa bodo obiskovalcem zaigrali Help! A Beatles Tribute , Prismojeni profesorji bluesa , Nubira in Ana Kalan band .

Rdeči križ Slovenije nudi pomoč beguncem iz Ukrajine v Sloveniji, ljudem v Ukrajini pa deli hrano, vodo, higienske izdelke in SIM kartice, nudi psihosocialno podporo ter pomoč pri prijavi in drugi administraciji, pomaga pri evakuaciji, nudenju in učenju prve pomoči ter iskanju pogrešanih. Nujno psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam v Ukrajini in v sosednjih državah nudi tudi UNICEF Slovenija, medtem ko Srčna UL in Zveza prijateljev mladine Slovenije nudita pomoč študentom Univerze v Ljubljani, ki jih je prizadela ukrajinska kriza. Food For Life Slovenija v Ukrajini razdeljuje hrano vsem, ki jo potrebujejo.