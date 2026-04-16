Ivo Boscarol ob 70. rojstnem dnevu z dobrodelnim koncertom

V ljubljanski Odiseji se je sinoči odvil glasbeni dogodek Ivo Rocks 7.0, v čast 70. rojstnemu dnevu podjetnika Iva Boscarola. Poleg tega, da je na odru združil več kot 70 glasbenikov, je imel tudi dobrodelno noto. "Človek vse življenje ne praznuje rojstnih dni - jaz nisem imel časa, ker na moj rojstni dan je bil v Nemčiji vedno največji letalski sejem. Tako da so tole prva leta, ko nisem več vpet v letalstvo in lahko praznujem," je z nasmehom povedal slavljenec.
Vsa sredstva so bila namreč namenjena podpori razvoju mladih glasbenikov OŠ Miroslava Vilharja Postojna. Boscarol je šolo opremil z vsemi potrebnimi inštrumenti in dodatno opremo, ki šoli omogoča, da še bolje podpira mlade glasbene navdušence.
Ker je šlo za dogodek z obsežno glasbeno zasedbo, je program trajal več kot pet ur. Kar sedemdeset glasbenikov si je sinoči delilo isti oder, večer pa so zaznamovali slovenski rokerji pa hiti Metallice, Guns Roses, Black Sabath in številnih drugih klasik. Rojstnodnevni žur s tri tisoč gosti v lastni prireditveni dvorani za podjetniškega vizionarja ni nič neobičajnega: "Nekateri imajo jahte, drugi vikende. Zakaj ne bi jaz z Odisejo ljudem dal enega čudovitega večera, da lahko z mano praznujejo?"
Simbolna vstopnina 5 evrov je šla v sklad za glasbeno nadarjeno mladino.
