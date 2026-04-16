Ivo Boscarol ob 70. rojstnem dnevu z dobrodelnim koncertom

V ljubljanski Odiseji se je sinoči odvil glasbeni dogodek Ivo Rocks 7.0, v čast 70. rojstnemu dnevu podjetnika Iva Boscarola. Poleg tega, da je na odru združil več kot 70 glasbenikov, je imel tudi dobrodelno noto. "Človek vse življenje ne praznuje rojstnih dni - jaz nisem imel časa, ker na moj rojstni dan je bil v Nemčiji vedno največji letalski sejem. Tako da so tole prva leta, ko nisem več vpet v letalstvo in lahko praznujem," je z nasmehom povedal slavljenec.

Vsa sredstva so bila namreč namenjena podpori razvoju mladih glasbenikov OŠ Miroslava Vilharja Postojna. Boscarol je šolo opremil z vsemi potrebnimi inštrumenti in dodatno opremo, ki šoli omogoča, da še bolje podpira mlade glasbene navdušence.