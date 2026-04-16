Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Ivo Boscarol ob 70. rojstnem dnevu z dobrodelnim koncertom

Ljubljana, 16. 04. 2026 20.25 pred 48 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Alen Podlesnik A. J.
Ivo Boscarol

70. rojstni dan je eden najbolj premožnih Slovencev – Ivo Boscarol – sinoči v prestolnici proslavil na precej neobičajen način. Ob zvokih glasnih električnih kitar in rocka – ter v družbi precej generacij mlajših slovenskih glasbenikov, ki so mu pomagali ustvariti spektakularno rojstnodnevno zabavo v njegovi razprodani Odiseji s 3000 obiskovalci.

V ljubljanski Odiseji se je sinoči odvil glasbeni dogodek Ivo Rocks 7.0, v čast 70. rojstnemu dnevu podjetnika Iva Boscarola. Poleg tega, da je na odru združil več kot 70 glasbenikov, je imel tudi dobrodelno noto. "Človek vse življenje ne praznuje rojstnih dni - jaz nisem imel časa, ker na moj rojstni dan je bil v Nemčiji vedno največji letalski sejem. Tako da so tole prva leta, ko nisem več vpet v letalstvo in lahko praznujem," je z nasmehom povedal slavljenec.

Vsa sredstva so bila namreč namenjena podpori razvoju mladih glasbenikov OŠ Miroslava Vilharja Postojna. Boscarol je šolo opremil z vsemi potrebnimi inštrumenti in dodatno opremo, ki šoli omogoča, da še bolje podpira mlade glasbene navdušence.

Ker je šlo za dogodek z obsežno glasbeno zasedbo, je program trajal več kot pet ur. Kar sedemdeset glasbenikov si je sinoči delilo isti oder, večer pa so zaznamovali slovenski rokerji pa hiti Metallice, Guns Roses, Black Sabath in številnih drugih klasik. Rojstnodnevni žur s tri tisoč gosti v lastni prireditveni dvorani za podjetniškega vizionarja ni nič neobičajnega: "Nekateri imajo jahte, drugi vikende. Zakaj ne bi jaz z Odisejo ljudem dal enega čudovitega večera, da lahko z mano praznujejo?"

Simbolna vstopnina 5 evrov je šla v sklad za glasbeno nadarjeno mladino.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sport5
16. 04. 2026 21.14
car
Odgovori
0 0
Justice4all
16. 04. 2026 20.58
Bravo..tako se dela....
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641