Dohiteva nas laibach-štanc na kubik

Laibach so se odločili za estetsko najbolj radikalen poseg v opus Laibach. Že s pompoznim uvodom so se nevarno približali dvojcu angažiranih uspešnic Two Tribes in Go West (Frankie Goes to Hollywood in Pet Shop Boys). Najbolj nenavadno - in hkrati pričakovano pošteno pokroviteljsko - izzveni refleksija "There's a lot of talking when Laibach Drops A Song". Tipsko rapersko stališče pa je le uvod v laibachovski Gangnam Style, ki ga spremlja videospot oz. dinamični kolaž tiktokovskih masovk, duetov in solaž, pavšalno rečeno, od tod in od drugod. Ok, umetna inteligenca je trenutno razglašena za epohalen tujek, ki bo zlomil svet. Pa čeprav je taka črna ocena svoje dni veljala tudi za pojav interneta ter še marsičesa poprej. Laibach so se odzvali v najbolj nepričakovani maniri, ki je nepričakovana zato, ker svari in grozi na do sedaj najblažji možen, a še vedno laibachovski način. Kje je črnina, kje je industrijska zvočnost, kam so izginile mitteleuropske travme, pogrešamo križe in križanja? Zamenjala jih je multibarvitost in azijsko-afriška ritmična plemenskost. Na prihajajočem novem albumu zasedbe Laibach pričakujemo hud interni boj, s tem pa brutalen napad na lasten singlični "algoritem".