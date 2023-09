Doja Cat o lepem in plastičnem obrazu, ki spominja na Kardashianove

Pevkini oboževalci so nad pesmijo navdušeni, nekateri drugi poslušalci pa so prepričani, da je s tem kritizirala slavne sestre. "Tudi Doja je plastična, zato ne razumem tega verza," se je razburil nek uporabnik na spletu."Kardashianove so sinonim za kozmetične operacije v popularni kulturi. Gre zgolj za referenco, ni tako globoko," pa so prepričani pevkini zagovorniki.

Članicam klana Kardashian - Jenner je javnost večkrat očitala, da niso iskrene, ko tema pogovora nanese na lepotne popravke. Kljub temu da njihova mama in menedžerka Kris Jenner odkrito govori o popravkih ter je proces operacij celo dokumentirala v sklopu družinskega šova, so njene hčerke manj transparentne. Khloe Kardashian je nedavno priznala, da se je odločila za korekturo nosu, Kylie Jenner pa je potrdila povečanje ustnic in operacijo prsi. Prsi si je že pred slavo povečala tudi Kourtney Kardashian. Slavne sestre so se v preteklosti občasno posluževale polnil in botoksa, vse druge vizualne spremembe pa pripisujejo zdravemu načinu življenja, ličilom, pričeskam in oblačilom.