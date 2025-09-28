Doja Cat s himno iz budoarjev

Svetli način
Ljubljana, 28. 09. 2025 11.00

Matjaž Ambrožič
Rita Ora noče sedeti damsko.

Doja Cat - Gorgeous

Doja Cat zna ujeti trenutek. V najavni uspešnici, ki sodi na novi peti album Vie, raperka uvodoma sanjavo opeva dilemo, ali je res greh/zločin biti lep/privlačen. V drugem delu komada se poprej zvedava soularka prelevi v pikro raperko, ki vsem neopredeljenim okrog poprejšnjega trendovskega vprašanja (kaj šele tistim preplašencem/prestrašencem pred lepim) dodobra navije ušesa. Tole je pomembna kulturološka postavka! Ali. Himna, ki bo leta spremljala dame med obredom ličenja.

Ocena: 5

Rita Ora - All Natural

Rita Ora je ves čas nekje zelo blizu, toda nikoli med elito. Lestvična bilanca angleške pevke, rojene v Prištini, ni več kot 10 songov med prvo deseterico - večina teh je bila različnih sodelovanj. Med njenimi tremi albumi je bil resnično uspešen le prvi, izdan leta 2012. Pred desetletjem je sodelovala s svojim tedanjim, to je bil znani škotski producent Calvin Harris. Tokrat sodeluje z režiserjem Taiko Waititijem, ki je njen soprog že tri leta. Song ni resen presežek. Ima pa izpiljen electro-pop po značaju in po zvoku veliko več skupnega s skandinavsko kot pa otoško glasbeno proizvodnjo. Slednje za Oro predstavlja izdaten napredek. Pa saj. V srednjih tridesetih je treba izrazni kompas na novo skalibrirati. To je dobro. All Natural naj nam Ora pusti, vulgarni začetek videa oz. svoje mednožje pa naj obdrži zase. No, ker je za kamero njen zakonski mož, ji je lahko delno oproščeno.

Ocena: 4

FKA twigs - Cheap Hotel

Tudi angleška left-field pop pevka predstavlja kolaboracijo s svojim dragim, Jordanom Hemingwayem. Ameriški fotograf in režiser je namreč njena sedanja simpatija. Pred leti je bil to Robert Pattinson. Pomembneje je poudariti, da Eusexua, to je maja izdani odličen, slogovno značilno pisan album unikatne artistke, v kratkem dobi sestersko naslednico. Delo se bo imenovalo Eusexua Afterglow. In če je soditi po aktualnem komadu Cheap Hotel, bo stvar zatripana do plafona. Krasno omamno.

Ocena: 4,5

Portugal. The Man - Tanana

Oregonski bend je kul. A smola je ta, ker bo za vedno ostal tako imenovani one-hit wonder, torej eksot z le enim samcatim globalnim hitičem. Z njihovega daleč najbolj uspešnega albuma Woodstock (2017) se je utrnila Feel It Still, ki nas je takrat non-stop spremljala, a še vedno ni pozabljena. In tako bo tudi ostalo. Tanana pa? Nekaj malega čutnega pop-rockovskega magnetizma ima, res. A mnogo premalo, da bi Portugal. The Man lahko računali na kaj več, kot le na kljukico, ki predstavlja "še eno".

Ocena: 2,5

