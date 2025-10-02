Dojenček s kultne naslovnice Nirvaninega albuma še drugič izgubil tožbo

Sodnik je zavrnil tožbo Spencerja Eldena , ki je skupino Nirvana obtožil spolne zlorabe otrok, ker so na naslovnici albuma Nevermind iz leta 1991 objavili njegovo fotografijo, kako kot dojenček plava proti dolarskemu bankovcu.

Po mnenju sodnika Fernanda Olguina "nobena razumna porota fotografije ne bi štela za pornografsko", ampak bi jo primerjala z "družinsko fotografijo otroka med kopanjem". "Razen dejstva, da je bil tožnik na naslovnici albuma gol, nič ne kaže na otroško pornografijo," je dejal.

Nirvana je s tem že drugič dobila tožbo Eldena. Prvič je skupino tožil leta 2021, ko je trdil, da ga je skupina z objavo naslovnice izkoristila in mu povzročila trajno osebno škodo. Po prvi zavrnitvi je leta 2023 deveti okrožni sodni senat odločitev nato razveljavil.

Kot je za Guardian dejal odvetnik skupine Bert Deicler, so "veseli, da je sodišče končalo to neutemeljeno zadevo in našo ustvarjalno stranko osvobodilo stigme lažnih obtožb".