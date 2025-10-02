Svetli način
Dojenček s kultne naslovnice Nirvaninega albuma še drugič izgubil tožbo

Los Angeles, 02. 10. 2025 11.08 | Posodobljeno pred 22 minutami

Že drugič so zavrnili tožbo danes 34-letnega moškega, katerega fotografijo je skupina Nirvana leta 1991 uporabila za naslovnico svojega albuma Nevermind. Trdil je namreč, da gre za spolno zlorabo otrok in da mu je fotografija povzročila trajno osebno škodo.

Sodnik je zavrnil tožbo Spencerja Eldena, ki je skupino Nirvana obtožil spolne zlorabe otrok, ker so na naslovnici albuma Nevermind iz leta 1991 objavili njegovo fotografijo, kako kot dojenček plava proti dolarskemu bankovcu.

Nirvana, album Nevermind
Nirvana, album Nevermind FOTO: Profimedia

Po mnenju sodnika Fernanda Olguina "nobena razumna porota fotografije ne bi štela za pornografsko", ampak bi jo primerjala z "družinsko fotografijo otroka med kopanjem". "Razen dejstva, da je bil tožnik na naslovnici albuma gol, nič ne kaže na otroško pornografijo," je dejal.

Nirvana je s tem že drugič dobila tožbo Eldena. Prvič je skupino tožil leta 2021, ko je trdil, da ga je skupina z objavo naslovnice izkoristila in mu povzročila trajno osebno škodo. Po prvi zavrnitvi je leta 2023 deveti okrožni sodni senat odločitev nato razveljavil.

Kot je za Guardian dejal odvetnik skupine Bert Deicler, so "veseli, da je sodišče končalo to neutemeljeno zadevo in našo ustvarjalno stranko osvobodilo stigme lažnih obtožb".

mataX
02. 10. 2025 11.20
+6
Če tega sam ne bi obešal na velik zvonec, kdo bi ga pa prepoznal?
ODGOVORI
6 0
frenk7
02. 10. 2025 11.17
+7
Namesto, da bi se hvalil s tem, da je na ovitku plošče in si s tem dvignil prepoznavnost in še kaj,..... eni pa res nimajo občutka za posel.
ODGOVORI
7 0
SpamEx
02. 10. 2025 11.12
+7
mislim da je ravno obratno. glede na to kak nula je, je to verjetno ena boljših stvari v življenju ki se mu je zgodila
ODGOVORI
7 0
