'Dokazali smo, da smo Slovenci v rocku kot v športu'

S kar tremi koncerti v enem je svojo 10. obletnico delovanja obeležil Rock Radio , ki ga je praznoval v družbi rokerskih veteranov MI2 , Elvis Jackson in Hamo & Tribute 2 Love . Zabava se je nadaljevala celo do zjutraj, kot so na družbenem omrežju sporočili Elvisi, pa je bil večer ''spet ena bomba''.

"Včerajšnji večer je dokazal, da smo Slovenci v rocku kot v športu. Malo nas je, a ko je treba, dokažemo, kakšna velesila in skupnost smo. Rock Triglav je bil praznik rockovske velesile. Izjemni bendi, nabito polna dvorana in super družba so se zgodili," sta povedala voditelja Jutranje izmene na Rock Radiu Primož Siter in Žiga X Gombač . Dodala sta še, da se je zabava v zaodrju, kot se za prave rokerje spodobi, zavlekla še dolgo v noč.

Zbrani so uživali ob največjih hitih skupine MI2, kot so Sladka kot med, Čakal sn te ko kreten, Moja teta Estera, Ko bil sn še mali pizdun, Zbudi me za 1. Maj, Sveta Margareta, Pojdi z menoj v toplice, Črtica, Hči vaškega učitelja, Čista jeba in drugih, Hamo & Tribute 2 Love so s publiko delili ljubezen in znova dokazali, da delajo to, kar imajo radi, za Elvis Jackson, ki so na sceni že vse od leta 1997, pa še vedno velja, da od prvega dne dalje veljajo za bend, ki slovi po nepozabnih, s pozitivno energijo nabitih nastopih.