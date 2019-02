'Dokler je prisotna iskrena ljubezen, se je vredno boriti do zadnjega'

Priljubljena skupinaSopranos, ki jo sestavljajo priznani glasbeniki, med njimi tudi Frenk Nova in nekdanja Bepopovka Alenka Husić, je v letošnji mesec zaljubljenih vstopila z novo avtorsko skladbo Svoboda srca. Tokrat se kot avtorica skladbe podpisuje pevka skupine, Iris Ošlaj, za aranžma pa je poskrbel ustvarjalec številnih uspešnic Aleš Zibelnik.

"Skladba govori o življenjski tematiki, o lepih in malo manj všečnih trenutkih, in tako je tudi v vsaki zvezi - enkrat so tukaj vzponi, drugič padci. Enkrat padem jaz, drugič ti. Vendar dokler je prisotna iskrena ljubezen in je nekdo vedno tukaj zate in obratno, se je vredno boriti do zadnjega. Ko greš skupaj čez težke preizkušnje, si trdnejši, predvsem pa bolj ceniš to, kar imaš in vse, kar ti je dano," so o novi skladbi povedali člani skupine, ki se pridno pripravljajo na izid studijskega albuma.