Đoko: Ob zlomu srca smo ojačali kitare in ustvarili Val

Đoko so Tilen, Nino, Jure in Luka, indie synthpop band iz Maribora. Kot pravijo, zvok, ki je rožnato obarvan, dopolnjujejo z melodičnimi sintesajzerji, elektronskimi bobni, melanholičnimi besedili in kitarami. Inspiracijo črpajo v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja iz glasbe new wave bendov, kot so The Cure, Talking Heads in Idoli.

Lani so izdali tri komade, prvi je dal pobudo ljudem, da prisluhnejo in si nadenejo Puli. Njihov drug singl je poslušalce popeljal do Bloka 22, ki je septembra 2022 postal popevka tedna na Valu 202. Zadnja izdana singla 4611 in Val pa napovedujeta prihod njihovega prvega albuma, ki bo izšel naslednje leto.