Dokumenti Boba Dylana na dražbi prodani za vrtoglavi znesek

Glasbenik, pisec in kritik Tony Glover je bil eden redkih iz Dylanovega domačega kraja, s katerimi je nobelovec ostal v stiku, potem ko se je preselil v New York. Občasno sta si delila isti oder, Bob Dylan pa ga je leta 1963 oklical za "najboljšega prijatelja prve vrste" .

Kot poročajo tuji mediji, je na dražbi ponujen nabor dokumentov, povezanih z Dylanom, vključeval zapis intervjuja iz leta 1971, ki ga je z Dylanom opravil Glover. V intervjuju se dotakneta različnih tematik, denimo Dylanovih zgodnjih glasbenih vplivov, identitete, snemanja prvih albumov in pisanja pesmi, drog in še česa. Med drugim mu je Dylan povedal, da je skladbo Lay Lady Lay, ki jo vključil na albumNashville Skyline iz leta 1969, izvirno napisal za Barbro Streisand, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

Med najbolj cenjenimi predmeti, ki so bili ponujeni na dražbi, pa so bila pisma, ki jih je Dylan pisal Gloverju. Eno stran dolgo pismo z 20. januarja 1962 je Dylan denimo trikrat podpisal, ponudili pa so ga z ovojnico. V pismu se Dylan spominja, kako sta z Gloverjem skupaj preživljala čas in kako Glover sedaj ustvarja "piskajočo glasbo na orglice".

V naboru so bili tudi teksti, ki jih je Dylan napisal po obisku Gloverja v 60. letih prejšnjega stoletja in so bili javnosti prvič predstavljeni v lanskem letu. Kot piše portal NME, so dokumente na dražbi ponudili posamično, a je na koncu za 417 tisoč evrov, kar je 495 tisoč dolarjev, večino kupila ena oseba, ki želi ostati anonimna.