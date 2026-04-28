Dolenjska zasedba Plateau z največ nominacijami za letošnje zlate piščali

Skupina Plateau si je prislužila nominacije v treh glavnih kategorijah, in sicer za izvajalca leta, skladbo leta s pesmijo Love Don't Mean A Thing (For A Girl Like You) in album leta Top je pop .

Za izvajalca leta so nominirani še Big Foot Mama, Dan D, MRFY in Serčič, za skladbo leta Tokac x Maja Keuc za pesem 200 let, Serčič s skladbo Brez tebe ne znam, Big Foot Mama z Dež bo spral in Neisha z Nama besede so čist odveč. V kategoriji albuma leta so nominirani še Magnifico s ploščo Alpe Adria Club, MRFY s Helo, Kokosy z albumom Naravni pojavi in Dan D z Rabim človeka.

Tudi v kategorijo za novinca leta je glasbena akademija nominirala pet izvajalcev in skupin, za katere je ocenila, da so v preteklem letu naredili največji preboj. Najbolj udarna sveža glasbena imena na domačem prizorišču so tako Before Time, Gliste, Hana Fatur, Jon Vitezič in Žan Videc, so sporočili iz društva Zlata piščal.

Nagrade bo društvo podelilo dvanajstič zapored, kot novost pa je uvedlo osem dodatnih žanrskih kategorij, saj bo nagrade za izvajalca leta in skladbo leta podelilo še v kategorijah narodnozabavne glasbe in pop rocka ter na področju urbane in zabavne glasbe.

Na slovesnosti 20. maja bodo podelili tudi nagrado za življenjsko delo, ki jo je lani prejela Neca Falk, v preteklih letih pa med drugim Oto Pestner, Andrej Šifrer, Vlado Kreslin, Alfi Nipič in Iztok Mlakar. Dobitnika bodo razglasili na sami podelitvi.