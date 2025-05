Dolgoletna bitka končana: Taylor Swift odkupila pravice za svoje prve albume

Taylor Swift je odkupila pravice za svojih prvih šest albumov. "Vsa glasba, ki sem jo kdajkoli ustvarila, zdaj pripada meni," je zvezdnica med drugim zapisala v pismu, ki ga je objavila na svoji uradni spletni strani. Ob tem je postala lastnica tudi vseh videospotov, posnetkov koncertov in umetniških del, ki so jih ustvarili za albume.

"Odkar sem izvedela, da se to resnično dogaja, sem od veselja v solzah," je pevka Taylor Swift na svoji spletni strani opisala konec bitke, ki se je začela junija 2019, ko je njen nekdanji menedžer Scooter Braun kupil založbo Big Machine, pod katero je bila podpisana tudi Swift. S tem je prejel pravice do vse njene do tedaj izdane glasbe. Gre za plošče iz začetka njene glasbene kariere - Fearless, Speak Now, Red, 1989 in Reputation.

Taylor Swift je po letih boja odkupila pravice za svojih prvih šest albumov. FOTO: Profimedia icon-expand

Kot je zapisala zvezdnica, težko zbere besede, saj je to vse, kar si je želela. "Vsa glasba, ki sem jo kdajkoli ustvarila, zdaj pripada meni. In vsi videospoti, vsi posnetki koncertov, umetniška dela za albume, neizdane skladbe. Spomini. Čarovnija. Norost. Vsaka era. Moje celotno življenjsko delo. Reči, da je to izpolnitev največjih sanj, je veliko premalo. Moji oboževalci, vi veste, koliko mi to pomeni," je dejala pevka. Ob tem je spomnila, da ji je vse skupaj pomenilo tako močno, da se je odločila ponovno posneti skladbe in izdati nove plošče z enakim naslovom, ki pa jim je dodala besede Taylorina različica (Taylor's Version) - na novih ploščah je dodala še kopico neizdanih skladb.

Bo ponovno posnela še zadnjo ploščo?