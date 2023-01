Dolly Parton in Dionne Warwick pripravljata duet.

V glasbenem svetu se obeta novo sodelovanje dveh pevskih legend. Tokrat bosta moči združili Dolly Parton in Dionne Warwick , in sicer v slogu gospela. Warwickova je namreč v eni izmed ameriških pogovornih oddaj gledalcem zaupala, da je legenda country glasbe stopila v stik z njo in ji poslala skladbo, pri kateri želi sodelovati z njo.

Warwickova je bila nad prošnjo navdušena."Dejala sem ji, da velja," je dejala Dionne, ki je Partonovo opisala kot dobrosrčno in sladko. Pevki naj bi moči združili pri gospel pesmi Peace Like a River, Warwickova pa se sodelovanja že zelo veseli. "Posnela sem že veliko duetov, a ta bo prav poseben," je dejala.

Spomnimo, Partonovo z Dionne Warwick veže posebna družinska zgodovina. Whitney Houston, sestrična Dionne Warwick, se je namreč s skladbo Partonove I Will Always Love You zapisala v glasbeno zgodovino. Dolly Parton je eno bolj priljubljenih ljubezenskih balad nazadnje zapela prav ob vstopu v leto 2023, in sicer v družbi krščenke Miley Cyrus.