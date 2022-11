Dolly Parton in Eminem sprejeta v Dvorano slavnih rokenrola

Poleg Dolly Parton in Eminema se letos v Dvorano slavnih rokenrola vpisujejo še britanski pop duo Eurythmics , ki ga sestavljata Annie Lennox in Dave Stewart , ameriški avtor romantičnih balad Lionel Richie , priljubljena britanska skupina Duran Duran , kantavtorica Carly Simon in rokerja Benatar in Neil Giraldo .

Dvorana slavnih rokenrola je muzej, posvečen najbolj vplivnim glasbenikom, producentom in umetnikom, ki so zaznamovali zgodovino te glasbene zvrsti. Do vpisa so upravičeni pod pogojem, da so prvi album izdali pred najmanj 25 leti. Lani so bili v hram rokenrola sprejeti Tina Turner, Carole King, The Go-Go's, JAY-Z, Foo Fighters in Todd Rundgren.