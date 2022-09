Dolly Parton in Kelly Clarkson priredili uspešnico '9 to 5'

Dolly Parton in Kelly Clarkson sta pred kratkim združili moči in v svet poslali težko pričakovan duet. Legenda country glasbe in prva zmagovalka Ameriškega idola sta priredili skladbo '9 to 5', s katero je Partonova navduševala že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. "Upam, da vam bo všeč, kar sva pripravili, a tudi če vam ne bo, ne pozabite, da sem imela priložnost zapeti duet s čarobno Dolly Parton in da se lahko sedaj s tem hvalim do konca časa," se je ob izidu pošalila Clarksonova.

Dolly Parton in Kelly Clarkson sta za glasbene navdušence pripravili prav posebno presenečenje. Glasbenici sta namreč združili moči in v svet poslali težko pričakovan duet. Za prvi duet pa si nista izbrali kar ene pesmi, temveč uspešnico iz osemdesetih 9 to 5. icon-expand Dolly Parton in Kelly Clarkson priredili uspešnico iz osemdesetih. FOTO: Profimedia Skladbo, s katero se je Partonova zapisala v glasbeno zgodovino, sta izdali konec preteklega tedna, ta pa je na spletu doživela topel sprejem. Gre sicer za upočasnjeno in mirnejšo verzijo prvotnega hita, poslušalci pa lahko med poslušanjem uživajo ob harmonijah odličnih vokalov Partonove in Clarksonove. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke In kaj sta o sodelovanju dejali glasbenici? "Nihče ne poje kot Kelly Clarkson. Vsako pesem oživi. Všeč mi je njen glas na 9 do 5 in tako sem ponosen, da sem lahko pela z njo," je o duetu povedala Partonova. Navdušenja ni skrivala niti Kelly Clarkson, ki je tudi sicer velika oboževalka legende country glasbe. "Dolly je tako nadarjena, navdih za vse ženske in ena najprijaznejših oseb, kar jih boste kdaj srečali," je dejala Clarksonova. "Upam, da vam bo všeč, kar sva pripravili, a tudi če vam ne bo, ne pozabite, da sem imela priložnost zapeti duet s čarobno Dolly Parton in da se lahko sedaj s tem hvalim do konca časa," se je ob izidu še pošalila prva zmagovalka Ameriškega idola, ki je pred kratkim praznovala dvajseto obletnico zmage. PREBERI ŠE Kelly Clarkson 20 let po zmagi na Idolu: To mi je spremenilo življenje Originalna skladba '9 to 5' je bila sicer naslovna pesem za istoimenski film, v katerem so v glavnih vlogah zaigrale Dolly Parton, Jane Fonda in Lily Tomlin. Nova priredba skladbe pa napoveduje prihod dokumentarca z naslovom Still Working 9 to 5, v katerem bodo omenjene igralke predstavile ozadje filma, ki se v zgodovino ni vpisal le zaradi svoje uspešnosti temveč tudi sporočila enakopravnosti spola na delovnem mestu. Sporočila, ki je še kako aktualno tudi danes.