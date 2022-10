Dolly Parton: Nimam več namena iti na turnejo

Dolly Parton se poslavlja od velikih turnej, ki so zaznamovale njeno skoraj šest desetletji dolgo kariero. Reviji Pollstar Magazine je v intervjuju razkrila, da najverjetneje nikoli več ne bo odšla na turnejo, a ob tem pomirila, da to ne pomeni, da nikoli več ne bo stopila na oder.

In kakšne načrte ima Dolly za prihodnost? "Želim si biti bližje domu in svojemu soprogu. Starava se in ne želim biti več odsotna štiri ali pet tednov naenkrat, saj se lahko v tem času kaj zgodi. Ne bi se počutila dobro, če bi bila odsotna takrat, ko bi me kdo potreboval," je povedala. "Počutila bi se krivo, če bi zaradi bolezni v družini morala prekiniti turnejo. Ne bi se počutila dobro, če bi morala zapustiti svoje oboževalce."

"Tu pa tam bom nastopila na posebnih dogodkih, morda celo na tistih, ki se bodo odvijali čez vikend," je dejala 76-letnica, ki je pripravljena nastopati tudi na glasbenih festivalih. Ob tem je poudarila, da se daljšim turnejam odpoveduje predvsem zaradi tega, ker je na njih bila celo svoje življenje, te pa so od nje zahtevale veliko časa in energije.

Več časa, namenjenega domu in družini, pa ne pomeni, da bo Partonova prenehala z ustvarjanjem glasbe. Nasprotno, glasbenica je reviji zaupala, da se ji je ob nominaciji za vstop v Dvorano slavnih rock'n'rolla porajalo vprašanje, ali bi morda morala posneti rock'n'roll album. "Zakaj pa ne, morda pa bi lahko k sodelovanju povabila nekatere največje legende tega žanra."

Glasbenica si med drugim želi prirediti uspešnico Stairway to Heaven in to kar skupaj z originalnima izvajalcema Robertom Plantom in Jimmyjem Pageem iz skupine Led Zeppelin. To pa ni vse, v prihodnosti si želi skupaj zapeti še s krščenko Miley Cyrus, glasbenikom Edom Sheeranom in voditeljem Jimmyjem Fallonom, za katerega pravi, da je odličen pevec, čeprav sam zase pravi, da ni.

Dolly Parton v vsakem primeru pri glasbi še ni rekla zadnje besede.