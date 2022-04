Dolly Parton o sprejemanju kritike: Spremenim jo v nekaj pozitivnega

"Ljudje so si me vedno želeli spreminjati, saj so menili, da sem videti ceneno," je dejala v podcastu Work Life with Adam Grant in dodala, da je svoj videz oblikovala po izgledu mestnih cip, ker je menila, da so videti glamurozno. "Ljudje so mi velikokrat predlagali, naj spremnim svoj videz, naj imam preprostejšo frizuro in način oblačenja. Če bom videti tako ceneno, me nihče ne bo resno jemal, so mi govorili," je dejala v pogovoru z voditeljem.

Pevka, ki je v sodelovanju s pisateljem Jamesom Pattersonom pred kratkim izdala biografijo Run, Run, Run, dobro pozna kritiko. Razkrila je, da se je to naučila spremeniti v nekaj pozitivnega: "Ko dobim slabe kritike, si mislim, da so že imeli razlog, zakaj so napisali nekaj tako slabega. Že mora biti nekaj resnice v tem, saj ni nihče tako krut, da bi o nekom pisal slabe stvari. Na te stvari skušam pogledati z druge perspektive in razmišljati o tem, da imajo v določeni meri najverjetneje prav. To skušam sprejeti in naslednjič narediti bolje."