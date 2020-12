Dolly Parton obžaluje, ker je zavrnila dogovor z Elvisom Presleyjem

Country pevka Dolly Parton se je v nedavnem intervjuju spomnila na neprijeten pripetljaj, ko je morala zaradi avtorskih pravic zavrniti posel z Elvisom Presleyjem. Še danes ji je žal, ker kralj rock'n'rolla ni zapel njene legendarne pesmi I Will Always Love You.

74-letna Dolly Parton je za The Big Issue povedala, kaj v svoji glasbeni karieri najbolj obžaluje. Priznala je, da je najbolj razočarana zato, ker Elvis Presley ni zapel njene pesmi I Will Always Love You, ki jo je Partonova napisala leta 1973. Čeprav je pesem postala komercialna uspešnica že v letu izida, je še večjo prepoznavnost dobila leta 1992, ko jo je zapela Whitney Houston, ko so jo uporabili za naslovno pesem filmaThe Bodyguard.

icon-expand Dolly Parton še danes obžaluje razplet dogodkov. FOTO: AP

Če pa bi se stvari obrnile drugače, bi bila pesem povezana s kraljem rock'n'rolla. Partonova je za The Big Issue povedala, da jo je Elvis kontaktiral, ker je želel posneti različico balade. "Povabljena sem bila v studio, kjer sem spoznala Elvisa, ki je želel na novo posneti mojo pesem. To je bilo nekaj najbolj vznemirljivega, kar se mi je kdaj zgodilo. Kdo ne mara Elvisa?" "Potem pa me je poklical Tom Parker, Elvisov menedžer, in dejal, da želijo imeti vsaj polovico avtorskih pravic za pesmi, ki jih posname Elvis. Odgovorila sem, da tega nisem vedela. Pojasnil je, da je to pravilo, a to se mi ni zdelo prav. Dejala sem, da to ni moje pravilo,"je povedala legendarna pevka, ki oboževalce še vedno navdušuje s svojimi pesmimi. "Vso noč sem jokala, tako sem bila razočarana. To ni bila Elvisova odločitev, rada ga imam. In prepričana sem, da je bil tako razočaran kot jaz, ker je imel vse pripravljeno za snemanje pesmi. Vem, da mu je bila pesem všeč."

icon-expand Elvis Presley FOTO: Profimedia

Pevka je povedala tudi, da Elvisa tako spoštuje, da bi ga izbrala za zadnjega človeka, s katerim bi se lahko pogovarjala pred smrtjo:"Verjetno bi govorila o tej pesmi in ga vprašala, ali je bil tudi on tako razočaran kot jaz. Še vedno sanjam, da bi zapel mojo pesem."V intervjuju je glasbenica še dejala, da je njegova nekdanja žena Priscilla Presleynekoč dejala, da ji je Elvis zapel to pesem, ko sta po ločitvi zapustila sodišče z roko v roki. "To se me je resnično dotaknila in pomislila sem, da zagotovo ni bil on kriv, da sem morala zavrniti dogovor,"je še dejala 74-letnica.