Dolly Parton po 30 letih znova s prazničnim albumom

Partonova je razkrila, da je naslov albuma navdihnila pesem A Holly Jolly Christmas , ki jo izjava Burl Ives . "V vseh letih je bil na mojih božičnih glasbenih lestvicah. Zame je gospod Božiček, zato sem se pri imenu zgledovala po svojem idolu," je povedala 74-letnica za revijo Billboard . Nekaj besed je namenila tudi vsem, ki so sodelovali pri novem albumu. "Ena mojih najljubših pesmi je Pretty Paper, ki jo je napisal Nelson. Sledim izvirni ideji in prosila sem ga, ali bi pri adaptaciji sodeloval."

V novem albumu A Holly Dolly Christmas bodo tako izvirne pesmi priljubljene Dolly Parton kot tudi priredbe različnih prazničnih glasbenih uspešnic. Billy Ray Cyrus , Miley Cyrus , Willie Nelson , Michael Bublé , Jimmy Fallon in Dollyjin brat Randy so prav tako sodelovali pri ustvarjanju albuma.

Prav tako je navdušena nad božično klasiko All I Want For Christmas Is You, ki jo izvaja Mariah Carey. Dolly se je s pesmijo srečala že pred leti v pogovorni oddaji The Tonight Show, ki jo vodi Jimmy Fallon, ko se ni mogla spomniti besedila priljubljene pesmi. "Jimmy Fallon me je med oddajo prosil, ali lahko pesem zapojem, jaz pa nisem poznala besedila in počutila sem se zelo slabo. Vključila sem jo tudi v nov album, hkrati pa prosila Jimmyja, ali bi jo zapel z mano. Privolil je, zato sem zelo navdušena nad sodelovanjem."

Zvezdnica je album dokončala med karanteno zaradi pandemije koronavirusa. "Delala sem v majhnem krogu ljudi, kjer smo vestno nosili maske in rokavice. Bili so prisotni le tisti ljudje, ki so nepogrešljivi za nastanek albuma. Spoštovali smo ukrepe, ker želimo zaščititi drug drugega," je še povedala Dolly.