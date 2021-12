Dolly Parton trikrat v Guinnessovo knjigo rekordov: Počaščena sem

''To so zadeve, zaradi katerih se počutiš zelo ponižen in hvaležen, predvsem pa za vse, kar se je zgodilo,'' je dejala ob prejemu certifikata in dodala: ''Niti sanjalo se mi ni, da bom tolikokrat v Guinnessovi knjigi rekordov. To mi laska, počaščena sem. Mnogo ljudi mi je pomagalo, da sem prišla do tega. Hvala vsem, ki ste mi omogočili, da imam sedaj vse to.'' Povedala je, da uživa ob tem, da se lahko preživlja v poslu, ki ji toliko pomeni: ''Tako srečna sem, ker sem doživela uresničitev svojih sanj. Upam, da bom lahko nadaljevala tako dolgo, kot bom želela.''

Partonova se je v zgodovino letos zapisala že, ko si je prislužila svojo petdeseto nominacijo za nagrado grammy. Prvič je bila nominirana leta 1970 za svojo pesem Just Someone I Used to Know, ki jo je zapela z Porterjem Wagonerjem. Devet let kasneje se je kipca razveselila za album Here You Come Again.

Partonova je druga največkrat nominirana ženska izvajalka takoj za Beyonce. Pred desetletjem je prejela tudi grammy za življenjsko delo. Zvezdnica iz Tennesseeja je celo prejela dve nominaciji za oskarja, in sicer v letih 1981 in 2006 za najboljšo izvirno pesem.