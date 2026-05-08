Glasba

Dolly Parton zaradi zdravstvenih težav odpovedala gostovanje v Las Vegasu

Las Vegas, 08. 05. 2026 07.00

K.Z.
Dolly Parton

Dolly Parton je odpovedala gostovanje v Las Vegasu kot razlog pa navedla zdravstvene težave. 80-letna pevka je svoje nastope iz decembra 2025 prestavila na letošnji september, a je sedaj odpovedala tudi nove datume. Natančne diagnoze country pevka ni razkrila.

Dolly Parton je na družbenem omrežju delila video, v katerem je sporočila, da je zaradi zdravstvenih težav odpovedala gostovanje v Las Vegasu. Kot je dejala, ima dobro in slabo novico, nato pa razkrila, da zdravila, ki jih jemlje, učinkujejo, zato se vsak dan počuti bolje, a bo trajalo še nekaj časa, da se bo počutila dovolj dobro, da znova stopi na oder.

Pevka je dodala, da ima zaradi stranskih učinkov zdravil pogosto vrtoglavico, a podrobnosti, za kakšno bolezen gre, ni razkrila. Ker na odru nastopa v visokih petah in igra na kitaro, bi se lahko poškodovala, če bi se ji zavrtelo, svojemu ikoničnemu videzu pa se noče odpovedati, je še pojasnila in svoje telo primerjala s starodobnikom, ki potrebuje nekaj popravila, da bo spet primeren za vožnjo.

Dolly Parton je odpovedala gostovanje v Las Vegasu.
"Kot sem vam že povedala, imam od nekdaj težave z ledvičnimi kamni, iz mene pa jih vsako leto izkoplejejo več kot v kamnolomu v Rockwoodu v Tennesseeju. Moj imunski sistem in prebava sta v zadnjih letih oslabela, zato se zdravniki trudijo, da ju okrepijo," je dodala Parton.

Kljub odpovedi gostovanja v Las Vegasu, pa zvezdnica ne počiva. Trenutno se pripravlja na muzikal, ki bo na ogled na Broadwayju, oboževalce, ki se jim je zahvalila za vso podporo, ki so ji jo izkazali po smrti moža marca lani, pa je povabila, naj si ga pridejo ogledat, ko bo na sporedu.

Razlagalnik

Dolly Parton je legendarna ameriška country pevka, tekstopiska, igralka in filantropistka, ki velja za eno najuspešnejših glasbenic vseh časov. S svojo kariero, ki traja več desetletij, je pomembno vplivala na razvoj country glasbe in pop kulture, saj je napisala številne svetovne uspešnice, kot sta 'Jolene' in 'I Will Always Love You'. Poleg glasbe je znana tudi po svojem humanitarnem delu, zlasti po projektu 'Imagination Library', ki otrokom po vsem svetu zagotavlja brezplačne knjige za spodbujanje pismenosti.

Broadway se nanaša na gledališko okrožje v New Yorku, ki je svetovno znano po visoki koncentraciji profesionalnih gledališč. Izraz 'Broadway' se pogosto uporablja kot sinonim za najvišjo raven komercialnega gledališča v Združenih državah Amerike. Produkcije na Broadwayu so znane po vrhunski produkcijski vrednosti, kompleksnih glasbenih točkah in velikih igralskih zasedbah, zato nastop na tem odru predstavlja vrhunec kariere za številne umetnike.

Ledvični kamni so trdne tvorbe, narejene iz mineralov in soli, ki se naberejo v ledvicah. Ko se ti kamni premaknejo skozi sečila, lahko povzročijo hude bolečine, pogosto v predelu hrbta ali trebuha, ter simptome, kot so slabost, bruhanje in težave pri uriniranju. Čeprav so pogosta težava, lahko njihovo ponavljanje zahteva dolgotrajno zdravniško oskrbo in spremembe v prehrani, saj lahko vplivajo na splošno počutje in raven energije posameznika.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
