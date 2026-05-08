Dolly Parton zaradi zdravstvenih težav odpovedala gostovanje v Las Vegasu

Dolly Parton je na družbenem omrežju delila video, v katerem je sporočila, da je zaradi zdravstvenih težav odpovedala gostovanje v Las Vegasu. Kot je dejala, ima dobro in slabo novico, nato pa razkrila, da zdravila, ki jih jemlje, učinkujejo, zato se vsak dan počuti bolje, a bo trajalo še nekaj časa, da se bo počutila dovolj dobro, da znova stopi na oder.

Pevka je dodala, da ima zaradi stranskih učinkov zdravil pogosto vrtoglavico, a podrobnosti, za kakšno bolezen gre, ni razkrila. Ker na odru nastopa v visokih petah in igra na kitaro, bi se lahko poškodovala, če bi se ji zavrtelo, svojemu ikoničnemu videzu pa se noče odpovedati, je še pojasnila in svoje telo primerjala s starodobnikom, ki potrebuje nekaj popravila, da bo spet primeren za vožnjo.

Dolly Parton je odpovedala gostovanje v Las Vegasu. FOTO: AP

"Kot sem vam že povedala, imam od nekdaj težave z ledvičnimi kamni, iz mene pa jih vsako leto izkoplejejo več kot v kamnolomu v Rockwoodu v Tennesseeju. Moj imunski sistem in prebava sta v zadnjih letih oslabela, zato se zdravniki trudijo, da ju okrepijo," je dodala Parton.

Kljub odpovedi gostovanja v Las Vegasu, pa zvezdnica ne počiva. Trenutno se pripravlja na muzikal, ki bo na ogled na Broadwayju, oboževalce, ki se jim je zahvalila za vso podporo, ki so ji jo izkazali po smrti moža marca lani, pa je povabila, naj si ga pridejo ogledat, ko bo na sporedu.