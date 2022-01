Domači dvojec Luma predstavlja čarobno deep house popevko

Pravi čas za obuditev himnične pop ode Avstraliji. Njeni izvorni avtorji so Men at Work, novovalovski pop bend, ki je od leta 1980 že trikrat razpadel, a naj bi tokrat še vztrajal. Seveda Men at Work prihajajo iz teniške metropole, Melbourna. In Down Under je po najbolj relevantnem štetju, to je po analih ameriškega medija Billboard, na osupljivem 219. mestu med vsemi pop songi, ki so bili predstavljani med letoma 1958 in 2018. Vražje vpadljiv dosežek, kaj? Luude je elektronik iz Tasmanije. To pomeni, da ima Down Under že v genih. Legendarni vložek flavtista ali pa samo navihana, razposajena, sončna, veseljaška in v vse smeri prepogljiva melodija je najbolj izstopajoča prvina, ki Down Under ohranja med nesmrtnimi. Po novem pa se ji pridružuje še Luudova ritmična ostrina oziroma nepopustljiv drum'n'bass. Veličastna Down-Under'n'bass kombinacija.

Ocena: 5

MITSKI – Love Me More