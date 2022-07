Domen Holc je kot solist res pravi don

Za solistični prvenec je tole čudovito in zelo zelo pohvalno. Pevec, pesnik in kitarist Domen Holc se v spogledljivem nasprotju z izrazom matične zasedbe Koala Voice predstavlja kot glasnik umirjenega folk-rocka. Holčeva predanost – pogojno – kar alternativnemu counrtyju, ki na robovih zacveti celo na psihadeličen način, lepo izpostavi tudi njegovo predano pesniško držo. Prav enako solidna je njegova veščina pisanja melodij. Album Mlada leta je resnično lep poslušalski sprehod, ki mu ni tuj niti poskočen funky vzgib. Nemara šopek blago kritičnih pripombic, pa tudi pohval deseterec songov vrlega avtorja osvetli še bolj. Komad Umrl bom mlad ima malce dolgočasen ritem, pa čeprav panonski tip otožnosti ni povsem odveč. Za obetavnega poeta se zdijo preveč poenostavljene rime iz songa Maja, kaj dogaja (spat/vstat', cesta/mesta ipd.) vseeno prenagljene. Osnovni frazi dodan sintetični žvižg bi bil prav tako lahko bolj dodelan. Tudi okrog enot Lorenora in Feel Free se spletajo pomisleki, predvsem zaradi rabe angleščine. Oba songa sicer delujeta zelo premišljeno izvedeno, a zaradi neavtohtnone govorice rahlo degradirana na raven hitrih priredb koga od tujih avtorjev. Prvi me prepogosto spomni na solistične lepotice Damona Albarna. Medtem ko je drugi podoben kakemu bootleg posnetku Brucea Springsteena. Že dobro znana vsenacionalna uspešnica Getting High With You, zdaj stara že tri leta, kot da sleherno sezono pridobiva na žlahtnosti. A Don Holc ni zastal pri tej. Navzlic tujim rimam in spet springsteenovski prešernosti je song Friend In A Bar še ena Holčeva ekselentnost. In če tej naposled prištejemo še perfektno zasnovani Tak je tak bo ter Kam da dam (obe pesmi imata elegantno ritmično podporo, druga celo mašinsko), je album Domna Holca komplet, ki preprosto navduši. Prepričan sem, da bo avtor v prihodnje le še plemenitil svojo ekspresijo. Vsak čas bo potrjeno, da imamo tudi mi svojega Allana Raymana in Cassa McCombsa.

Ocena: 4,5