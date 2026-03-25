Glasba

Domen in Natalija izdala priredbo legendarne italijanske pesmi

Ljubljana, 25. 03. 2026 17.51

Anastasija Jović E.M.
Domen Kumer in Natalija Verboten

Glasbena kolega ter zasebno zelo dobra prijatelja, Domen Kumer in Natalija Verboten, sta oboževalce razveselila z novim duetom. Legendarni italijanski uspešnici, ki jo je leta 1982 izdala glasbena zasedba Ricchi e Poveri, sta Domen in Natalija vdahnila svežo ter sodobno energijo – predvsem pa je pesem plesna in poskočna, poudarja pevski duo. In ne, nikakor ni naključje, da sta skladbo z naslovom Mamma Maria izdala na materinski dan.

Pevec Domen Kumer, ki je lani praznoval 20. letnico delovanja, in pevka Natalija Verboten, ki jo slovenski odri poznajo že več kot tri desetletja, med poslušalce pošiljata novo skladbo z naslovom Mamma Maria. Gre za slovensko priredbo legendarne italijanske pesmi, ki jo je leta 1982 izdala glasbena zasedba Ricchi e Poveri.

FOTO: Tibor Golob

"Italijanski melos mi je bil vedno blizu, 'Mamma Maria' pa je pesem, ki takoj nariše nasmeh na obraz. Skladba je bila popolna priložnost za najino ponovno sodelovanje," je povedal Kumer, Verboten pa dodala: "Z Domnom se poznava že vrsto let, všeč mi je njegov način dela. Ko mi je predstavil glasbeno preobleko za 'Mammo Mario', sem bila navdušena. Pesem je pozitivna, nalezljiva in komaj čakam, da jo v živo zapojeva z najino publiko."

Poudarila sta, da je pesem več kot le priredba. Je poklon brezčasni glasbi in darilo zvestim poslušalcem, ki so obema izvajalcema stali ob strani skozi desetletja njunih poti. Skladbo spremlja tudi videospot, ki vizualno dopolnjuje moderno vzdušje pesmi in odraža kemijo med pevcema. Režijo videospota je tudi tokrat prevzel režiser Niko Karo, za fotozgodbo najnovejšega sodelovanja pa je poskrbel fotograf Tibor Golob.

Se Celine Dion vrača na oder?

