Domen Kljun o prvem samostojnem koncertu: Tega od mene niso pričakovali

'Ko enkrat stojiš na odru pred tisočglavo množico na svojem samostojnem koncertu, je to nepopisno.' S temi besedami je Domen Kljun povzel občutke svojega čisto prvega samostojnega koncerta. Vse od lanskoletne zmage v šovu Slovenija ima talent, se je posvetil glasbi, ko je stopil na oder v domači Ribnici pa je imel veliko treme. Kot je povedal po koncertu, so bili odzivi občinstva neverjetni, saj nihče od njega ni pričakoval, da lahko pripravi tako lep in profesionalen dogodek.

OGLAS

Prvega ne pozabiš nikoli in tudi Domen Kljun ga ne bo. Zmagovalec našega šova Slovenija ima talent je pred dnevi pripravil svoj prvi samostojni koncert kar v domači Ribnici. "Občutki so neverjetni. Ko enkrat stojiš na odru pred 1000 glavo množico in narediš koncert, je to nepopisno," je zaupal za 24ur.com.

Domen Kljun je v domači Ribnici pripravil prvi samostojni koncert. FOTO: Matevž Petrovič icon-expand

Kljub temu, da je imel v času po zmagi veliko nastopov, je bilo stopiti pred domače občinstvo povsem drugače. "Preden sem stopil na oder, je bilo prisotne veliko treme. A ko sem enkrat prebil led in zapel prvi dve pesmi, je bilo vse lažje," je povedal pevec in priznal, da se pred koncertom ni zavedal, kako velik zalogaj je organizacija takšnih dogodkov. "Nisem se sploh zavedal, kaj vse je treba pripraviti za tak večer. Veliko mi je pomagal Tadej Mihelič in brez njega bi zelo težko naredil tak koncert," je povedal.

icon-expand FOTO: Matevž Petrovič

icon-expand FOTO: Matevž Petrovič

icon-expand FOTO: Matevž Petrovič

icon-expand FOTO: Matevž Petrovič

icon-expand FOTO: Matevž Petrovič

icon-expand FOTO: Matevž Petrovič









Zmagovalec našega šova Slovenija ima talent je na odru navdušil. icon-picture-layer-2 1 / 6

Tudi izbrati pesmi, ki jih je zapel na koncertu ni bilo kar tako, a Domen se je odločil za svojo taktiko. "Za koncert sem izbral pesmi, ko so meni blizu in vem, da jih ljudje veliko poslušajo," je povedal in dodal, da ga med koncertom ni nič presenetilo, saj se je nanj dobro pripravil. "Jaz sem bil 100-odstotno pripravljen, tako da me ni nič presenetilo. Sem pa imel sam eno veliko presenečenje za gledalce. Imel sem prav poseben kvartet, ki sem jih združil samo za to priložnost. Poimenoval sem ga kar med samim koncertom, in sicer Kvartet Frajerji," je dodal.