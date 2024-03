Domen Kljun: Zdaj, ko imam svojo pesem, se počutim kot pravi pevec

OGLAS

Domen Kljun se že vse od zmage na odru našega šova Slovenija ima talent ni ustavil. Slabe tri mesece po tem, ko se mu je z zmago življenje obrnilo na glavo, predstavlja svojo prvo pesem z naslovom Le s teboj. "Občutki ob izdaji prve pesmi so skoraj takšni kot ob zmagi. Nekaj čisto mojega," je zaupal. "Vse odkar sem zmagal, me ljudje, kjer me srečajo, takoj okupirajo in sprašujejo, če bom kaj zapel," je dodal. Pri svoji prvi pesmi je sodeloval s prekaljenimi glasbenimi mački, ki prihajajo iz njegovih krajev. "Besedilo za pesem mi je napisala Ylenia Zobec Mihelič, za aranžma in glasbo je poskrbel Tadej Mihelič, tako da je praktično vse iz moje okolice," je povedal o nastanku pesmi, za katero je pravzaprav sam dal idejo. "Predlagal sem, o čem naj govori, želel sem si ljubezensko balado in to je uspelo," je še dodal.

Domen Kljun se že vse od zmage na odru našega šova Slovenija ima talent ni ustavil. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

"Pri sami pesmi mi je zelo všeč, da opisuje mojo ljubezensko zgodbo. Govori o tem, kako se je začela ljubezen med mano in Nino in kako sva prišla do tega, da sva za skupaj. Pri videospotu mi je bilo všeč, da sem bil v poznanem okolju. Bil sem sproščen, ekipa je bila super, posneli pa smo v samo enem dnevu, a je bilo kar naporno," je strnil vtise o svoji prvi pesmi. Videospot za pesem je posnel v domači okolici, v njem pa nastopa tudi njegova žena Nina. "Snemali smo v hlevu, nato pa tudi v dvorcu v Celju. Videospot sem snemal prvič, zato je bilo to zame čisto nekaj novega. Že ko so prišli k meni domov, nisem sploh vedel, kako in kje bomo snemali. Ko so začeli z dimnimi efekti in prestavljanjem luči, sem se počutil kot v filmu," je zaupal.

Prva pesem ima za Domna prav poseben pomen."Zdaj se počutim kot pravi pevec. To je dober začetek, če želiš ustvarjati glasbo, moraš imeti eno svojo pesem. Tudi ko te ljudje kličejo na dogodke, si želijo, da zapoješ svojo pesem," je prepričan pevec, ki ima po nastopu na odru našega šova ogromno nastopov po raznih dogodkih, veliko pa ima tudi že rezervacij za poroke, pa ne samo za letos, temveč tudi za prihodnje leto. "Najraje nastopam na porokah, kjer pa ne pojem samo balad, ampak vse zvrsti slovenskih pesmi. Zelo rad pojem tudi dalmatinske pesmi," je razkril in nekoliko zardel ob vprašanju, če je zdaj, ko je na raznih nastopih toliko več oboževalk, žena kaj ljubosumna. "Ni, ni," je povedal v zadregi in dodal: "Moje oboževalke so nekoliko starejše, od 50 do 60 let, zato ni ljubosumna." Z Nino tvorita izjemno ekipo, saj mu ona zelo veliko pomaga pri organizaciji in skrbi za družbena omrežja, saj se na to veliko bolj spozna kot Domen.