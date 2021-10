Domen Kumer naravnost s Triglava na snemanje videospota

Pesem Baby blue so člani zasedbe Pop Design prepevali davnega leta 1989, ko so se predstavili na takratni Jugoviziji, t. j. jugoslovanskem izboru za Pesem Evrovizije. Avtor besedila je Janez Hvale, avtor glasbe pa Tadej (Dejvi) Hrušovar. Oba sta se žal že za vedno poslovila in za seboj pustila glasbeno dediščino.

Domen Kumer je tokrat na snemanje videospota povabil posameznike, ki so na glasbenem področju pustili svoj pečat. To so Miro Čekeliš (Hazard, Rendez Vous), Zvone Tomac (Kingston), glasbeni urednik Dragan Bulič in Aleš Bolk (Malibu, Nočni skok).