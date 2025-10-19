Domen Kumer ob 20. obletnici kariere priredil 'največjo slovensko čago'

Koncert v mariborski dvorani Tabor je bil pika na i 20-letni glasbeni karieri pevca, glasbenika in producenta Domna Kumra . "Slovenska glasba, zraven pa malo pijače - to mislim, da je recept za najboljšo slovensko čago," je dejal.

V 20. letih se po lastnih besedah ni veliko spremenil, saj še vedno ohranja strast do glasbe. "Je pa res, da sem zdaj malo bolj organiziran. Čas dela svoje. Težko je sebe ocenjevati, kako se spreminjaš. Najpomembneje je ohraniti strast do tega, kar počneš. V mojem primeru je to glasba," je povedal.

Kot pove, sta med pomembnejšimi skladbami iz začetka njegove kariere Še daleč je do Portoroža in Banana, ob tem pa dodaja, da velike uspehe žanje tudi v zadnjih letih. "Če se bo nadaljevalo v tej smeri, bo zelo dobro," je poudaril.