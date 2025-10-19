Svetli način
Domen Kumer ob 20. obletnici kariere priredil 'največjo slovensko čago'

Maribor, 19. 10. 2025 21.26 | Posodobljeno pred 17 minutami

R. M.
Štajerski pevec Domen Kumer je ta vikend v Mariboru ob 20. obletnici kariere priredil največjo slovensko čago. Podprli so ga tudi številni kolegi - od Modrijanov, Alfija Nipiča do Saše Lendero in Dejana Vunjaka ter mnogih drugih, ki so v dvorani Tabor rajali dolgo v noč.

Koncert v mariborski dvorani Tabor je bil pika na i 20-letni glasbeni karieri pevca, glasbenika in producenta Domna Kumra. "Slovenska glasba, zraven pa malo pijače - to mislim, da je recept za najboljšo slovensko čago," je dejal.

V 20. letih se po lastnih besedah ni veliko spremenil, saj še vedno ohranja strast do glasbe. "Je pa res, da sem zdaj malo bolj organiziran. Čas dela svoje. Težko je sebe ocenjevati, kako se spreminjaš. Najpomembneje je ohraniti strast do tega, kar počneš. V mojem primeru je to glasba," je povedal.

Kot pove, sta med pomembnejšimi skladbami iz začetka njegove kariere Še daleč je do Portoroža in Banana, ob tem pa dodaja, da velike uspehe žanje tudi v zadnjih letih. "Če se bo nadaljevalo v tej smeri, bo zelo dobro," je poudaril.

Glasbenik Domen Vunjak je poudaril, da je 20 let biti prisoten na glasbeni scena dolga doba. "To je velik uspeh, da zadovoljuješ isto publiko. Domen je uspešen, ker ima takšno energijo, najbolj pa zaradi tega, ker ima rad to glasbo," je povedal.

"Jaz osebno ga imam rada, ker zna biti iskren in ranljiv v osebnih pogovorih. To zelo cenim," pa je dejala pevka Saša Lendero

Več utrinkov z nastopa pa si poglejte v prispevku na vrhu članka.

Slash
19. 10. 2025 21.43
Ufff, tole je pa bil koncert leta v Sloveniji ! Žal mi je, da sem zamudil.
